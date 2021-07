Včeraj pri Gradcu: Trije Avstrijci pišejo avtomobilsko revolucijo

Johann, Markus in Phillip Kreisel so leta 2014 ustanovili podjetje Kreisel Electric.

Johann, Markus in Phillip Kreisel so leta 2014 ustanovili podjetje Kreisel Electric. Foto: Kreisel Electric

Trije brati Kreisel so v Zgornji Avstriji pred devetimi leti predelali svoj prvi električni avtomobil. Pozneje so to dvakrat storili tudi za Arnolda Schwarzeneggerja in si kot prodorni ter razvojno usmerjeni startup pridobili mednarodno pozornost. Ob napovedanih tektonskih premikih v (evropski) avtomobilski industriji Kreisel Electric prek avtomobilskega športa razvija prihodnje rešitve za vsakdanje serijske električne avtomobile. Včeraj so v Weizu pri Gradcu v uradno konkurenco kot prvi poslali čisto pravi električni reli avtomobil.

Raimund Baumschlager je legenda avstrijskega relija in danes za Kreisel Electric razvija električni dirkalnik na osnovi škode fabie rally2. Foto: Harald Ilmer Če imajo Hrvati ambicioznega avtomobilskega podjetnika Mateja Rimca, so v svetu elektromobilnosti zelo prodorni tudi naši severni sosedje Avstrijci. Podjetje Kreisel Electric so leta 2014 ustanovili trije brati; to so Johann, Markus in Phillip Kreisel. Pozornost so najprej poželi z električnim gokartom, ki je do 100 kilometrov na uro pospešil v treh sekundah, nato so Arnoldu Schwarzeneggerju na elektriko predelali dva pompozna terenca, najprej mercedes-benza razred G in nato še hummerja H1.

Devet let po predelavi prvega avtomobila na elektropogon ostajajo brati iz Rainbacha v Zgornji Avstriji zelo prodorni. Svoje znanje so začeli razvijati prek avtomobilskega športa. Ta je bil v preteklosti teren za številne pomembne avtomobilske izume, enako lahko velja tudi za področje prihodnjih električnih avtomobilov.

S svojimi proizvodi so tako zmagali na razpisu mednarodne avtomobilske zveze FIA za dobavo električnih pogonov za svetovno prvenstvo v relikrosu, skupaj z nemškim podjetjem Compact Dynamics bodo zagotavljali tudi hibridne pogone za novo generacijo dirkalnikov WRC v svetovnem prvenstvu v reliju.

“Nočem se obremenjevati z rezultati. Poglaviten je prihod do cilja, to je za nas testno leto,” je včeraj v Weizu povedal Baumschlager, ki je za najhitrejšimi zaostajal približno sekundo na kilometer hitrostne preizkušnje. Foto: Harald Ilmer

Notranjost električnega dirkalnika, kjer voznik ne potrebuje več ročice prestavnega menjalnika. Foto: Kreisel Electric

Pred dvema letoma pa so začeli razvoj še enega projekta, ki je v praksi prvič zaživel včeraj v okolici Weiza pri Gradcu. Kupili so škodo fabio rally2, uveljavljen dirkalnik za reli, mu vgradili lasten električni pogon ter razvojne kilometre zaupali avstrijski dirkaški legendi Raimundu Baumschlagerju.

Novembra lani so opravili prve testne kilometre in teh se je do danes nabralo že več kot štiri tisoč. Pred dvema tednoma je družbi Kreisel Electric in Baumschlagerjevemu podjetju BRR uspelo dobiti nacionalno homologacijo za ta električni dirkalnik in Baumschlager je včeraj lahko v konkurenci nastopil na reliju avstrijskega državnega prvenstva.

Pred 40 leti revolucija Audijev štirikolesni pogon, danes pa …



Po januarju leta 1981, ko je Franz Wittmann na reliju Janner v Freistadtu kot prvi v uradni konkurenci nastopil z revolucionarnim štirikolesno gnanim audijem quattro, so Avstrijci včeraj spet pisali zgodovino. Dirkalnik z električnim pogonom je bil del uradne konkurence mednarodnega relija. Nemški električni opli corse vozijo le v okviru lastnega pokala, ne v skupni razvrstitvi.

Moč omejena na 250 kilovatov, baterija velika toliko kot pri renaultu zoeju

Za potrebe te homologacije so morali moč pogona znatno omejiti. Pogon z napetostjo 860 voltov ima moč 250 kilovatov (335 "konjev") in 600 njutonmetrov navora. Brez omejitev bi imel pogon lahko moč blizu 700 "konjev". Vsa masa dirkalnika znaša 1.330 kilogramov (170 kilogramov več kot bencinska fabia rally2), zmogljivost baterije pa je dobrih 52 kilovatnih ur. To je na primer približno toliko kot klasični renault zoe. Največja moč polnjenja znaša 280 kilovatov.

Brati Kraisel so na reli v Wiez pripeljali dve lastni polnilni postaji. Eno so postavili v servisni coni, kjer bo lahko baterijo dirkalnika napolnila v 17 minutah. V tem času se bodo lahko mehaniki nemoteno ukvarjali z avtomobilom. Ob tem bodo imeli še eno dodatno mobilno polnilnico, s katero bodo lahko baterijo za kratek čas polnili tudi na vmesnih etapah. Tak postopek je precej običajen tudi pri klasičnih bencinskih dirkalnikih, ki jim v primeru večje kilometrine omogočajo vmesna dolivanja goriva.

Kreisel Electric je Arnoldu Schwarzeneggerju na električni pogon predelal dva avtomobila, eden med temi je bil tudi hummer H1. Foto: Kreisel Electric

Notranjost tovarne Kreisel Electric v Rainbachu v Zgornji Avstriji. Foto: Kreisel Electric

V turbulentnih avtomobilskih časih je uvajanje hibridnih in električnih pogonov v dirkalnike pomembno tudi zaradi širšega vidika umeščanja avtošporta v današnjo družbo. Največji slovenski reli se v veliki meri prek nemškega podjetja Mahle financira po zaslugi izvedbe tako imenovanega vzporednega “Eko relija”, v prihodnje bo morda nekaj hibridnih ali električnih dirkalnikov v konkurenci celo pogoj za organizacijo takih avtomobilskih tekmovanj.

Novosti za 61-letno legendo: takojšnji navor in vožnja brez menjalnika

Baumschlager je sicer eden od najbolj izkušenih (tudi testnih) voznikov relija na svetu in ima tesne vezi tudi v Slovenijo. V osemdesetih je začel kot mladi voznik tovarniške ekipe Volkswagna (še z golfom GTI druge generacije), nato je vozil tudi Volkswagnov štirikolesno gnani golf G60 rallye. Osvojil je 14 naslovov avstrijskega državnega prvaka. Pri 61 letih včeraj in danes vozi svoj prvi električni dirkalnik in z njim se je moral spet naučiti marsičesa novega.

Električna fabia rally2 nima sekvenčnega menjalnika, nima niti sklopke. Zaradi takojšnjega navora je izjemno eksplozivna in odzivna, vozniku je brez menjalnika tudi težje oceniti hitrost. Pri klasičnih dirkalnikih lahko glede na trenutno prestavo oceni hitrost, pri električnem pogonu je prestava ves čas le ena. Za kukanje na merilnik hitrosti na ozki cesti ni časa.

Za zaviranje poleg klasičnih zavor skrbi tudi regeneracija zavorne energije. Skupaj s sovoznikom ima Baumschlager v dirkalniku tudi drugačen položaj. Ker so baterije v dnu vozila, je položaj telesa bolj ležeč in bolj podoben tistim iz formul.

To je Kreislova lastna polnilnica, kakršno so včeraj za Baumschlagerja pripeljali tudi v Weiz. Foto: Kreisel Electric

"Letos imamo testno in razvojno leto. Mnogo tistega, kar smo nekoč testirali na dirkah, je pozneje prišlo v serijske avtomobile. V reliju je bilo veliko takih primerov. Tako bodo lahko baterije ali polnilne postaje, ki jo danes uporabljamo na dirki, čez štiri ali pet let na voljo vsakomur," je že na nedavnem reliju v Vipavski dolini razlagal Baumschlager, ki je tam gostoval z lastnim moštvom. Avstrijec je obenem priznal, da še nikoli v karieri ni opravil toliko intervjujev kot pred dirko v Weizu, in spregovoril o tem, kako močno poskus električnega dirkalnika razdeljuje navdušence mednarodnega avtošporta.

Toda že dejstvo, da je projekt Baumschlagerja in Kreisel Electric uradno podprla tudi Škoda, podaja prvim električnim kilometrom v reliju veliko kredibilnost. Elektromotorji v avtomobilskem športu morda še dolgo ne bodo zamenjali klasičnih motorjev na notranje zgorevanje, že danes pa so lahko pomemben razvojni laboratorij za serijske električne avtomobile.