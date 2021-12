Spet nekaj zares norega iz Audija #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Audi in Ken Block sta predstavila posebej izdelani avtomobil za novo različico Gymkhane oziroma Elektrikhane.

Ken Block je v preteklosti posnel več atraktivnih videov pod imenom Gymkhana, ki so na YouTubu dobili na desetine milijonov ogledov. V njih je uporabil Subarujev in nato dolga leta različne Fordove avtomobile oziroma dirkalnike. Američan se je zdaj povezal z Audijem in naslednji video bodo naredili s prav posebnim avtomobilom. Njegov naziv je audi S1 e-tron hoonitron.

Električni pogon pod zunanjostjo, ki spominja na osemdeseta

Izdelali so ga na osnovi električnega audija GT e-tron, oblikovno pa mu dodali linije nekdanjega brutalnega dirkalnika skupine B, modela S1 quattro. S tem so v sredini osemdesetih nastopali v svetovnem prvenstvu v reliju, nato pa se s še nekoliko bolj izpopolnjeno različico podali tudi na ameriško gorsko dirko Pikes Peak.

Audija so izdelali v tovarni v Neckarsulmu, kjer izdelujejo tudi audija GT e-tron. Za zunanjo podobo je poskrbel glavni Audijev oblikovalec Marc Lichte. Tehnične podrobnosti avtomobila za zdaj še niso znane.

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi