Tudi presenečenja: na en mah so pokazali 15 novih

Do zdaj smo poznali le električnega bZ4x, zdaj sta Toyota in Lexus razkrila še mnogo več vozil svoje prihodnosti. Foto: Toyota

Toyota in Lexus sta razkrila kar 15 konceptov prihodnjih električnih avtomobilov. Razpon sega od majhnih mestnih vozil do športnikov in poltovornjakov. Ogljično nevtralnost svojih avtomobilov napovedujejo za leto 2035. Že pet let prej bodo na trg poslali skupno 30 različnih vozil z vgrajeno baterijo.

Akio Toyoda napoveduje ogljično nevtralnost novih vozil Toyote in Lexusa do leta 2035. Foto: Toyota Toyota je v začetku decembra v Bruslju razkrila evropsko različico svojega prvega namenskega avtomobila bZ4X, ki bo postal tudi osnova električnega subaruja solterra. Toda zdaj je predsednik družbe Akio Toyoda na en mah pokazal še mnogo več avtomobilov Toyotine in Lexusove prihodnosti. Do leta 2035 želijo postati ogljičnon nevrtralni in leta 2030 prodati že 3,5 milijona elektrificiranih vozil - med temi bodo tako klasični električni kot tudi avtomobili s pogonom na vodik. Pri Toyoti so glede doseganja ogljične nevtralnosti že dolgo zagovorniki uporabe različnih tehnologij.

Širok razpon razkritih konceptov

Med razkritimi koncepti je tako majhen mestni električni avtomobil, ki dimenzijsko spominja na današnji aygo, videti je mogoče tudi športna vozila in celo velike poltovornjake. Podrobnosti pričakovano še niso razkrili. Tudi Lexus, ki prvi namenski električni avtomobil RZ dobi že prihodnje leto, bo električna vozila dobil v vseh segmentih in do leta 2035 opustil uporabo motorja z notranjim izgorevanjem.

