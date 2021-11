DZ zagotovil denar za nov vodni vir v Anhovem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanci so s sprejemom dopolnil k državnima proračunoma za prihodnji dve leti zagotovili finančna sredstva za ureditev novega vodnega vira v Anhovem. Stroški gradnje vodovoda so ocenjeni na 1,2 milijona evrov, projekt je izvedljiv v dveh letih. Dodatno so za ureditev oskrbe z vodo v občini Kanal ob Soči zagotovili 1,6 milijona evrov.