DZ je soglasno, z 79 glasovi za in nobenim proti, sprejel novelo zakona o volitvah v državni zbor, ki odpravlja omejitev tako aktivne kot pasivne volilne pravice osebam, ki so zaradi intelektualnih in psihosocialnih ovir postavljene pod skrbništvo. Nova ureditev bo veljala že na letošnjih volitvah v Evropski parlament.

Novelo zakona je v zakonodajni postopek vložila koalicija. Z njo želijo vrniti aktivno in pasivno volilno pravico, ki državljanom omogoča voliti in biti izvoljen, približno 3.500 osebam z intelektualnimi in psihosocialnimi ovirami. Ureja se tudi možnost pomočnika, ki si ga lahko vsak izbere sam, pogoj je le, da je pomočnik polnoleten. Gre za pomočnika, ki volivcu pomaga izraziti njegovo voljo.

Predlog je dobil soglasno podporo vseh poslanskih skupin.

Pred današnjim glasovanjem so na pomen volilne pravice za vse pred DZ opozorili tudi na Zvezi Sonček, Zavodu Risa in v Društvu za kulturo inkluzije. Predstavnik Zveze Sonček Iztok Suhadolnik je poudaril, da so na zvezi že vrsto let opažali povečevanje števila oseb, ki so izgubile volilno pravico, ki pa je temeljna človekova pravica.