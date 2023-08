DZ ta teden o interventnem zakonu o ukrepih za pomoč in sanacijo po ujmi

Ukrepe za pomoč in sanacijo po nedavni ujmi je vlada razdelila v štiri sklope, in sicer na pomoč prebivalcem, gospodarstvu, občinam ter sanacijske ukrepe na javni infrastrukturi, vodotokih in protipoplavni zaščiti. Ukrepi naj bi začeli veljati 1. septembra, večina jih bo veljala do konca leta.

Vlada namenja 520 milijonov evrov za odpravo posledic

Na poslanskih klopeh bo ob tem tudi predlog rebalansa letošnjega proračuna, s katerim vlada namenja 520 milijonov evrov za odpravo posledic poplav ter pomoč prizadetim. Razporedila jih je na poseben podprogram, ki so ga odprli na ministrstvu za finance.

Še pred obravnavo na izrednem plenarnem zasedanju pa omenjena predloga čaka obravnava na matičnih delovnih telesih, ki bodo predvidoma zasedala v prvi polovici tedna. Predlog rebalansa proračuna mora tako še skozi sito odbora DZ za finance, predlog interventnega zakona pa bo po do zdaj znanih informacijah obravnaval odbor DZ za infrastrukturo.

Predloga bodo predvidoma obravnavali v četrtek

Tako predlog rebalansa kot predlog interventnega zakona bo DZ predvidoma obravnaval v četrtek, o sklicu seje pa se bo danes dogovoril kolegij predsednice DZ. Glede na napovedi je pričakovati polno podporo vseh strank zakonu, tudi opozicije.

Vlada pa je pripravila tudi sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu in ga poslala v DZ. Ta bo o tem odločal dan po potrditvi interventnega zakona, predvidoma v petek.

Iztekajo se tudi roki za oddajo izpolnjenih vlog prosilcev za pomoč po nedavnih ujmah, ki jih zbirajo humanitarne organizacije. Vlada je namreč zadnjim namenila skupno dobrih 11 milijonov evrov, Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas pa sta pozvali k oddaji vloge do danes. A so pristojni zagotovili, da bo pomoč na voljo tudi za morebitne "zamudnike", ki tega ne bodo zmogli storiti pravočasno. Dodeljena sredstva bodo namenjena neposredno prizadetim prebivalcem, višina bo odvisna od škode.