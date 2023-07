DZ potrdil obravnavo predloga zakona o dolgotrajni oskrbi po nujnem postopku

DZ je danes potrdil obravnavo predlogov zakona o dolgotrajni oskrbi in novele zakona o socialnem varstvu po nujnem postopku. Takšen sklep je sicer potrdil že kolegij predsednice DZ, a so v SDS podali zahtevo, naj DZ o tem vnovič odloča. Po zeleni luči poslancev matični odbor lahko nadaljuje obravnavo zakonskih predlogov.

Za nujni postopek predloga zakona o dolgotrajni oskrbi je glasovalo 51 poslancev, za predlog novele zakona o socialnem varstvu pa 50 poslancev, obakrat jih je bilo proti 26. Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide bo tako danes, 15 minut po zaključku izredne seje DZ, nadaljeval v sredo prekinjeno sejo.

V SDS so namreč zahtevali ponovno odločanje o obravnavi po nujnem postopku, saj menijo, da zakonska predloga ne izpolnjujeta pogojev za obravnavo po nujnem postopku, je danes vnovič izpostavil poslanec SDS Zvonko Černač.

Po mnenju SDS je pri sprejemanju zakona o dolgotrajni oskrbi grobo kršena in zlorabljena formalna procedura, kritični so tudi do vsebine predloga zakona, ki je po njihovi oceni škodljiv in slab za upravičence do dolgotrajne oskrbe.

Pravice po predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi se začel uporabljati 1. januarja 2024, so oskrba v instituciji, oskrba na domu, oskrbovalec družinskega člana in denarni prejemek. Kot dodatni pravici sta predvideni e-oskrba in storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti. Prosilec storitev bo vlogo za pravice podal na vstopni točki za dolgotrajno oskrbo, ki bo pristojni center za socialno delo.

Proračunska sredstva za zagotavljanje pravic in razvoj sistema so zagotovljena v proračunskih dokumentih za leti 2024 in 2025. Od 1. julija 2025 pa bodo sredstva prišla tudi z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo. Delodajalci in delojemalci ga bodo plačali v višini enega odstotka bruto plače, upokojenci pa v višini enega odstotka od neto pokojnine.

Z omenjenim zakonskim predlogom je povezan tudi predlog novele zakona o socialnem varstvu, ki med drugim predvideva kadrovsko štipendiranje na področju socialnega varstva.

Oba zakonska predloga zdaj torej čaka obravnava na matičnem odboru DZ, pri čemer je glede na razmerja moči v DZ pričakovati, da bosta uspešno šla čez sito članov odbora. Poslanci bodo predloga zakonov nato obravnavali na izredni seji v ponedeljek, ko bodo imeli na mizi tudi predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje nemotene preskrbe z zdravili.