Maljevac: V SDS nagajajo. To smo predvidevali.

Odbor DZ je danes želel obravnavati predloge zakona o dolgotrajni oskrbi in novele zakona o socialnem varstvu, a je moral sejo zaradi zahteve SDS prekiniti. V stranki so namreč vložili zahtevo, naj DZ odloči o sklepu kolegija predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, da se predloga obravnavata po nujnem postopku. Menijo, da za obravnavo po nujnem postopku niso izpolnjeni pogoji. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je ravnanje SDS označil za nagajanje in zavlačevanje. Odbor DZ za delo bo prekinjeno sejo nadaljeval v četrtek, o predlogih zakonov pa bi lahko odločali predvidoma v ponedeljek.

Odbor DZ za delo bo prekinjeno sejo nadaljeval v četrtek, 15 minut po koncu dela izredne seje DZ, so pojasnili v DZ. Pred tem bo namreč DZ na seji vnovič odločal, ali bo zakon obravnavan po nujnem postopku. Glede na stališča koalicije je pričakovati, da bo tak postopek vnovič potrjen. Ko bosta predloga zakona šla skozi sito matičnega odbora, pa bi lahko po trenutnih informacijah DZ na plenarni seji o njiju odločali predvidoma v ponedeljek.

Opozicija kritična do sprejemanja zakona po nujnem postopku

V SDS, ki je predlagala ponovno odločanje o postopku zakona, menijo tudi, da je predlog zakona o dolgotrajni oskrbi škodljiv in slab za upravičence do dolgotrajne oskrbe, prav tako Slovenija že ima zakonsko podlago za dolgotrajno oskrbo, je v današnji izjavi za javnost po seji odbora poudaril poslanec SDS Zvonko Černač.

Po njihovem mnenju tako ni nobene potrebe po novem zakonu o dolgotrajni oskrbi. Če koalicija meni, da bi bilo treba posamezne določbe predloga zakona izboljšati, pa bi bilo treba te spremembe poslati v proceduro po rednem postopku in opraviti širok dialog z vsemi deležniki, ki ga v primeru predloga zakona o dolgotrajni oskrbi ni bilo, je poudaril Černač.

Zelo problematično je po njegovih besedah tudi, da je vlada predlog zakona o dolgotrajni oskrbi sprejela na dopisni seji in da ga vlaga po nujnem postopku. Kot je navedel, za to niso izpolnjeni pogoji. "Poslovnik določa, da je mogoče obravnavati zakone po nujnem postopku ob predpostavki obstoja treh okoliščin, in sicer v primeru vojne, naravnih nesreč in če bi zaradi nesprejetja posameznega zakona nastale težko popravljive posledice za državo. Nič od tega pri teh dveh zakonih ni izpolnjeno," je še dejal Černač.

V SDS pričakujejo, da bodo v koaliciji prisluhnili njihovi zahtevi in omogočili normalno zakonodajno proceduro, "še bolje pa bi bilo, če bi zakon umaknili iz zakonodajne procedure", je prepričan.

Tudi v NSi so kritični do sprejemanja zakona po nujnem postopku. "Vse leto niso delali praktično nič, zdaj bi ga pa radi sprejeli v najkrajšem mogočem času," je v izjavi za medije dejal poslanec Aleksander Reberšek. Opozoril je še, da je bil zakon v javni obravnavi le pet dni in da nima soglasja Ekonomsko-socialnega sveta. Dodal je, da v NSi zakonu nasprotujejo zaradi predvidenega financiranja dolgotrajne oskrbe, vstopne točke na Centru za socialno delo in neizvajanja dolgotrajne oskrbe na kmetijah.

Maljevac: Na ministrstvu smo predvidevali takšna postopkovna nagajanja

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je ravnanje SDS označil za postopkovno nagajanje in zavlačevanje.

"Priča smo poskusu, da bi se predlog obravnaval v DZ jeseni in bi bilo zato manj verjetnosti, da bi se uveljavil 1. januarja 2024," je povedal v izjavi za javnost. Predlog zakona po njegovih besedah izpolnjuje vse pogoje za obravnavo po nujnem postopku, s čimer se je strinjal tudi kolegij predsednice DZ, ki je takšen postopek potrdil.

Spomnil je, da je časovnica obravnave in sprejemanja zakonskega predloga intenzivna. Če se ne bo uveljavil 1. januarja 2024, se bo namreč takrat začel izvajati zakon o dolgotrajni oskrbi, sprejet v času prejšnje vlade. Vendar je zadnji neizvedljiv, s čimer so se večinsko strinjali tudi volivci na referendumu novembra lani, je spomnil.

Zagotovil je, da so na ministrstvu v časovnici predvideli tudi takšna postopkovna nagajanja, kakršna zdaj izvajajo v SDS. "Toda pri sprejemanju predloga ljudje ne potrebujejo političnega preigravanja, ampak pravice, ki jih predlog prinaša, to pa so na primer oskrba na domu, oskrba v instituciji, e-oskrba in oskrbovalec družinskega člana," je poudaril.

Predlog zagotavlja tudi pokrivanje stroškov za socialno oskrbo v domovih za starejše, je bil jasen. Sicer pa je aktualna vlada od svojega nastopa za kritje dela oskrbnin namenila že 35 milijonov evrov, je dodal. Predlog ima polno podporo koalicije, pa tudi deležniki, s katerimi so se dejavno usklajevali v zadnjih dneh, menijo, da je zakon nujno sprejeti, je izpostavil.

Da so v koaliciji enotni, je zagotovil tudi vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic, ki je potezo največje opozicijske stranke označil za "nesprejemljivo, nedopustno, nezrelo in politikantsko".

V poslanski skupini SD ocenjujejo, da gre pri potezi SDS za nagajanje pri sprejemanju zakonodaje.

Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi opredeljuje pravice in določa, da bodo sredstva za izvajanje prišla iz državnega proračuna, od 1. julija 2025 pa tudi z obveznim prispevkom. Proračunska sredstva za zagotavljanje pravic in razvoj sistema so zagotovljena v proračunskih dokumentih za leti 2024 in 2025, navaja ministrstvo za solidarno prihodnost kot pripravljavec zakona. Od 1. julija 2025 pa bodo sredstva prišla tudi z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo. Delodajalci in delojemalci ga bodo plačali v višini enega odstotka bruto plače, upokojenci pa v višini enega odstotka od neto pokojnine.