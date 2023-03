Maljevac ob obisku Kranja: Gradili bomo nov dom za starejše

Predstavniki kranjske občine so ministru povzeli aktualno problematiko na javnem stanovanjskem področju: 437 stanovanj, s kolikor trenutno upravlja kranjska lokalna skupnost, predstavlja zgolj polovico dejanske javne potrebe. Za razliko od nekaterih drugih občin, ki jih je minister že obiskal, se v Kranju soočajo tudi s pomanjkanjem zemljišč, primernih in na voljo za novo javno-stanovanjsko gradnjo.

V Kranju sicer želijo pospešiti gradnjo in razširiti obstoječi stanovanjski fond, zato razmišljajo tudi o ustanovitvi občinskega stanovanjskega sklada, a s pomislekom, kako delo sklada financirati in z vprašanjem o morebitni smotrnosti oblikovanja regijskega sklada v povezovanju z drugimi občinami.

Minister Maljevac in državni sekretar Klemen Ploštajner sta v svojih predstavitvah izpostavila, da se je ekipa MSP prvenstveno zavezala vlogi povezovalke v mreži lokalnih skupnosti in obstoječih skladov, da bodo ti deležniki lahko v prihodnje kolektivno nastopali v oblikovanju javnih stanovanjskih politik, izmenjevali izkušnje in primere dobrih praks ter da bodo tudi državne institucije bolje opremljene s podatki in potrebami na terenu.

Občinsko vodstvo in predstavniki stanovanjskega resorja bodo v prihodnje preučili možnosti za konkretne projekte širjenja fonda javnih najemnih stanovanj v kranjski občini.

Pismo o nameri za gradnjo novega doma

Minister Maljevac se je v sklopu regijskega obiska udeležil tudi javnega podpisa pisma o nameri gradnje novega doma starejših v Kranju. V projektu, ocenjenem na dobrih 20 milijonov evrov sodelujejo tako solidarnostno ministrstvo kot Mestna občina Kranj in dom starejših - podpise so prispevali minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, župan MOK Matjaž Rokavec in direktorica Doma upokojencev Kranj Nadja Gantar.

V izjavi so podpisniki izrazili zadovoljstvo ob tem prvem koraku in pojasnili, da bo postopek urejanja dokumentacije, izbire izvajalca in administrativnih opravil najbrž dolgotrajen, da pa bi s samo gradnjo, če bo šlo vse po načrtih, lahko pričeli v prihodnjem letu.

"Na področju dolgotrajne oskrbe imam jasno prioriteto: narediti vse, da starejši čim dlje ostanejo, kjer sami želijo, izvajalci pa poskrbijo za kakovost oskrbe tam. Tak javni sistem vzpostavljamo in nadgrajujemo tudi z novim domom v Kranju!" je ob robu podpisa poudaril minister, pristojen za področje dolgotrajne oskrbe in deinstitucionalizacije.

Minister je poslušal tudi krajanke in krajane

Minister z ekipo je kranjski terenski obisk sklenil z udeležbo na javnem srečanju Minister posluša. Obiskovalke in obiskovalci so tam izpostavili osebne stanovanjske stiske in pozdravili pobudo po novem resornem ministrstvu. Kranjčani in Kranjčanke so pozdravili namere o pospeševanju gradnje novih najemnih stanovanj, a ministra pozvali, naj razmisli tudi o posegu na trg. "Najemnine so namreč nevzdržne," so se strinjali in predlagali tudi aktivacijo obstoječega najemniškega fonda na trgu.