Luka Mesec o novem ministrstvu za solidarno prihodnost

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec ter kandidat za ministra za solidarno prihodnost Simon Maljevac na novinarski konferenci predstavljata delo in področja novega ministrstva, ki bo lahko zaživelo po uveljaviti sprememb zakona o vladi.

Pot k ustanovitvi ministrstva in imenovanju ministra se je odprla po referendumski odločitvi o noveli zakona o vladi, s katero so volivke in volivci podprli organizacijo vlade na način, kot so si ga ob nastopu položaja junija zamislile stranke vladne koalicije Gibanje Svoboda, SD in Levica.

"Ministrstvo za solidarno prihodnost je moja ideja in danes lahko z veseljem povemo, da se ministrstvo ustanavlja. Poleti, ko so v opoziciji napovedali referendume nam je postalo jasno, da so nam ukradli pol leta časa. Zato smo se bili pripravljeni ministrstvu za solidarno prihodnost prav tako iz pragmatičnih razlogov odpovedati, saj smo želeli takoj delati na vseh treh področjih, torej na področju stanovanjske politike, dolgotrajne oskrbe in ekonomske demokracije," je dejal minister za delo Luka Mesec.

Izpostavil je, da "stanovanjska kriza ni nekaj, kar je ograjeno z ljubljansko obvoznico, ampak je problem celotne Slovenije, celotne generacije."

Mesec ostaja na čelu ministrstva za delo

Levica, ki ji pripada resor ministrstva za solidarno prihodnost, je v petek sporočila, da je njihov kandidat za vodenje novega ministrstva sedanji državni sekretar na ministrstvu za delo Maljevac, medtem ko koordinator Levice Luka Mesec, ki naj bi po prvotnih načrtih zasedel to mesto, ostaja na čelu ministrstva za delo.

Novoustanovljeno ministrstvo bo usklajevalo in vodilo politike na področjih dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike, v njegovi pristojnosti pa bo tudi razvijanje in promocija modelov lastništva zaposlenih in participativnega upravljanja v podjetjih, udeležba delavcev pri dobičku ter ostale politike ekonomske demokracije.

V roku dveh let naj bi na ministrstvu za solidarno prihodnost prerazporedili okoli 100 zaposlenih. Cilje bodo po besedah Mesca uresničili do leta 2026. Do takrat bodo zastavili sistem gradnje javnih stanovanj.

Kot je na novinarski konferenci povedal Maljevac, mora v ospredje naše zavesti priti, da je varen in dostopen dom nekaj, kar mora biti dostopno vsakemu: "Stanovanja morajo postati ključna dobrina."