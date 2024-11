Da bi privabili novo delovno silo, vlada z novelo zakona o dohodnini predlaga novo davčno olajšavo za visoko kvalificirane kadre v starosti do 40 let, ki bi se v Slovenijo vrnili po dveh letih dela oz. študija v tujini ali pa so tu zaposleni kot tuji državljani. Po predlogu bodo ti novi rezidenti pet davčnih let po prihodu v Slovenijo deležni znižane dohodnine v višini sedem odstotkov bruto plače.

Slabša obdavčitev za podjetnike

Veliko pozornosti so bile v dosedanji obravnavi deležne predlagane spremembe obdavčitve dohodkov iz dejavnosti za zavezance, ki so vključeni v sistem normiranih odhodkov. Ker se jim bo znižala najvišja dovoljena meja za sodelovanje v sistemu, v opoziciji opozarjajo, da se bo obdavčitev za te podjetnike poslabšala.

Kar nekaj nezadovoljstva povzroča tudi nameravana ureditev sistema sporočanja podatkov o prodaji blaga in storitev prek avtomatov finančni upravi, več razumevanja pa je za zdaj deležno zvišanje DDV za pijače z dodanim sladkorjem in sladili z zdajšnje znižane 9,5-odstotne na splošno stopnjo, to je 22 odstotkov.

Z davčnim paketom se po pojasnilih vlade zasleduje cilj povečanja konkurenčnosti gospodarstva, ustvarjanja delovnih mest ter spodbujanja inovacij in investicij. Spremembe naj bi bile večinoma uveljavljene 1. januarja 2025.