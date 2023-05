DZ na izredni seji o priporočilih SDS za boljše pokojnine

DZ bo na današnji izredni seji, sklicani na zahtevo SDS, obravnaval položaj upokojencev in predlagana priporočila, ki pa jih odbor DZ za delo v četrtek ni podprl. V skladu z njimi bi vlada denimo pristala na 3,5-odstotno izredno uskladitev pokojnin za vse in na dodatno enoodstotno uskladitev za upokojene do vključno leta 2011.

Nadalje bi vlada v skladu s priporočili do 30. junija pripravila zakonski predlog, ki bi bil podlaga za dvig vseh pokojnin, še posebej tistih do višine 1.500 evrov. Poleg tega naj bi do 1. julija odpravila zakonski pogoj za varstveni dodatek, po katerem je obvezna izjava o otrokovem premoženju. Ta izjava potrjuje, da otrok ne more preživljati staršev. Hkrati bi do istega datuma pripravila spremembe, po katerih bodo vdovske pokojnine izplačane vsaj v višini zneska zagotovljene pokojnine.

Priprava pokojninske reforme v socialnem dialogu

Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Igor Feketija je v četrtek pojasnil, da bodo pokojninsko reformo pripravljali v socialnem dialogu, pri tem pa bo treba po njegovih besedah skrbno pretehtati vsako rešitev. Zadeve, ki jih je treba urediti, po njegovem namreč niso enoznačne.

Glede zahteve, povezane z vdovskimi pokojninami, pa je spomnil, da je vlada prav v četrtek pripravila predlog novele pokojninskega zakona. V njem je takšna rešitev že vključena. Uvaja namreč zagotovljeno vdovsko pokojnino, ki bo znašala toliko kot zagotovljena pokojnina za 40 let delovne dobe, od novembra letos torej 700 evrov, je pojasnil.