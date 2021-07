Dvomijo v cepljenje, v zdravila ne, in to kljub večji možnosti stranskih učinkov #video

Čeprav nam stroka dnevno zatrjuje in kaže rezultate, da je cepivo učinkovito in varno, pa to dvomljivcev očitno ne prepriča, več kot 60 odstotkov Slovencev se namreč za cepljenje še ni odločilo. Kar je zanimivo, glede na to, da takšnih pomislekov očitno ni, ko se odločajo za druga zdravila, ki lahko imajo resnejše stranske učinke kot cepivo. Samo leta 2019 so zdravniki izdali skoraj 18,5 milijona receptov. Zakaj se nekateri bojijo cepljenja proti covid-19, ob tem pa se malokdo zamisli nad stranskimi učinki številnih tablet, ki jih mnogi jemljejo vsakodnevno?

Ko kupimo ali v lekarni prevzamemo zdravila, so na navodilih vedno napisani tudi stranski učinki. Med neželene učinke enega izmed zdravil med drugim spadajo hude alergijske reakcije, alergijski edem, krvavitve v možganih in znotraj lobanje, omotica, krvavitve pri kirurških posegih, prebavne težave, bolečine v prebavilih, bruhanje, vnetje prebavil, razjede in krvavitve v prebavilih.

Ne gre za enega novih cepiv proti covid-19, gre za vsem dobro poznani aspirin, ki ga lahko tudi brez recepta kupimo v lekarni.

Še ene vsem znane tablete, ki jih sicer dobimo na recept, vendar pa je njihova uporaba povsem prostovoljna, pa navajajo naslednje stranske učinke: venska tromboza oziroma krvni strdki v veni, arterijska trombembolija oziroma krvni strdki v arteriji ter depresija in depresivno razpoloženje. "Peraoralni kontraceptivi, to so torej tabletke, ki jih ženske vzamejo, da ne bi zanosile. Zadnje študije kažejo sledeče, samo v ZDA pride do 300-400 smrti na leto pri mladih in to zdravih posameznicah zaradi globoke venske tromboze in potem zapletov, ki iz tega izhajajo," je poudaril biokemik Borut Štrukelj.

Kot je še povedal Štrukelj, je cepljenje povezano z nezaupanjem v nove tehnologije. "Dolgoročnih učinkov novih tehnologij nihče od nas ne more napovedati. Kaže se dobro, kaže se varno in upam, da bo tako tudi naprej," je še dejal.