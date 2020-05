Izjemna novica: brez novih okužb in smrti

V nedeljo so opravili 479 testov na novi koronavirus, vsi pa so bili negativni. Prav tako v nedeljo zaradi bolezni covid-19 ni nihče umrl.

Skupno je v Sloveniji potrjenih 1.466 primerov okužb z novim koronavirusom, 104 ljudje pa so umrli. V Sloveniji so do zdaj opravili 69.842 testov. Med 1.466 pozitivnimi je 647 moških in 819 žensk.

Po zadnjih podatkih se je v bolnišnici zdravilo 25 bolnikov s covid-19, pet pa jih je potrebovalo intenzivno terapijo.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana zdravijo 13 bolnikov s covidom-19, dva potrebujeta intenzivno zdravljenje. V UKC Maribor se podatki v zadnjih treh dneh niso spremenili, zdravijo devet bolnikov s covidom-19, trije potrebujejo intenzivno zdravljenje.

Število na novo potrjenih okužb na dan se je v zadnjih dveh tednih povsem umirilo in od 29. aprila ni več preseglo dvomestne številke. V zadnjem tednu so dnevno potrdili le nekaj posameznih primerov.