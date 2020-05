Ameriški dijaki so si dali duška, kako se bodo "maturanca" lotili slovenski? #video

Milijoni ameriških dijakov, ki bi se morali ta konec tedna zabavati na maturantskih plesih, s katerimi bi na simboličen način končali svoje srednješolsko izobraževanje in druženje, so zaradi pandemije, tako kot slovenski dijaki, ostali praznih rok. No, ne povsem, znašli so se po svoje. Maturantsko zabavo in parado so mnogi priredili kar v avtomobilih, v posebni enourni oddaji, ki jo je vodil košarkarski zvezdnik LeBron James, pa so prisluhnili motivacijskim nagovorom številnih znanih osebnosti.

Foto: Reuters

Dijake in študente je ob koncu šolskega leta včeraj nagovoril tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama, ki je mladim položil na srce, da bodo zaradi pandemije morali odrasti precej hitreje kot druge generacije, in jih pozval, naj naredijo, kar menijo, da je prav.

"Delati (samo) to, kar nam je všeč, kar nam ustreza in je enostavno – tako razmišljajo majhni otroci," je dejal Obama.

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je nagovoril ameriško mladino:

"Žal številni t. i. odrasli, vključno z nekaterimi, ki imajo zveneče nazive in pomembne službe, še vedno razmišljajo tako. Zato pa so stvari tako zavožene," je bil oster Obama, ki je svoj prst več kot očitno uperil zoper zdajšnjega predsednika Donalda Trumpa in njegovo administracijo.

Maturantska parada na ameriški način:

V videonagovoru, ki so ga včeraj predvajali na ameriških televizijah, so se dijakom in študentom s spodbudnimi mislimi oglasile tudi številne znane osebnosti, od košarkarskega superzvezdnika LeBrona Jamesa, ki je povezoval celotno dogajanje, borke za pravice žensk do izobraževanja Malale do ameriške nogometašice Megan Rapinoe, telovadke Simone Biles, televizijske voditeljice Oprah in glasbene zasedbe Jonas Brothers ter številnih drugih.

Virtualni poklon kranjskim gimnazijcem

Tudi v nekaterih slovenskih srednjih šolah in gimnazijah so učitelji na poseben način počastili in presenetili svoje dijake. Poglejte si, kako so se tega lotili na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju.