DVK: Vse očitke glede nepravilnosti na referendumu o vodah zavračamo

Predsednik Državne volilne komisije (DVK) Peter Golob je na današnji novinarski konferenci podal pojasnila glede očitanih nepravilnosti na referendumu o noveli zakona o vodah. Na začetku je poudaril, da so po njihovem mnenju očitki neutemeljeni in jih v celoti zavračajo. Na novinarski konferenci sta sodelovala tudi Dušan Vučko, direktor službe DVK, in Mitja Šuligoj, član DVK.

"Na prvem mestu poudarjamo, da DVK v skladu s svojimi pristojnostmi skrbi za zakonitost izvedbe volitev in referendumov. Prav tako je ravnala tudi v postopku referenduma glede zakona o vodah. DVK se zaveda svoje odgovornosti in prav tako verjame v potreben ter učinkovit nazor javnosti nad delovanjem državnih organov, vendar pri tem v javnosti ne sme prihajati do napačnih predstav, še posebej takšnih, ki temeljijo na nepravilnem razumevanju referendumskih in volilnih pravil," je izpostavil predsednik DVK Peter Golob.

V času izvedbe zakonodajnega referenduma o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah so se v javnosti, predvsem na družbenih omrežjih, zelo pogosto izpostavljali očitki, da se pri izvedbi referenduma dogajajo napake in nepravilnosti ter da DVK omejuje pravico do glasovanja na referendumu. DVK se očita, da naj ne bi varovancev v domovih za starejše in drugih socialnih ustanovah dovolj hitro obvestili o glasovanju. Prav tako naj bi prišlo do napačnega obveščanja volivcev v tujini, ki so glasovali po pošti.

DVK: Vse očitke zavračamo. Naredili smo vse, kar je v naši pristojnosti.

"Očitek, da naj bi DVK kršila obveznosti o obveščanju DSO-jev in drugih javnih zavodov, preprosto ne drži. Storili smo vse, kar je bilo znotraj zakonskih okvirjev, in pomagali vsem tistim, ki so nas kontaktirali za rešitev nastalega zapleta," je dejal direktor službe DVK Dušan Vučko.

Pojasnil je, da po pošti v Sloveniji lahko glasujejo samo določeni volivci, ki jih določa zakon, in pod pogojem, da o tem pravočasno ter v roku obvestijo pristojno okrajno volilno komisijo in ne DVK. Rok je najkasneje deset dni pred dnevom glasovanja. Zakon DVK ne nalaga obveznosti obveščanja posameznih organizacij in zavodov o posebnih oblikah glasovanja.

Na tokratnem referendumu je po pošti glasovalo bistveno več volivcev, in sicer 704. Za primerjavo je na referendumu o drugem tiru po pošti glasovalo 416 volivcev.

Prav tako je na tokratnem referendumu 617 volivcev glasovalo na domu. Na prejšnjem referendumu je vlogo za oddajo glasu na domu oddala le ena oseba. "Ta številka je sama po sebi dovolj zgovorna, in predvidevamo, da gre za stanovalce domov za starejše, ki imajo tam prijavljeno stalno prebivališče," je še izpostavil Vučko.

DVK je zavrnila očitke glede napačnega obveščanja volivcev v tujini, ki tam prebivajo stalno ali začasno in so iz tujine glasovali po pošti.