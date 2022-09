Drzna vožnja 70-letne Italijanke: s porschejem brez vozniške divjala po gorenjski avtocesti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

70-letna državljanka Italije je brez vozniškega dovoljenja namesto 100 vozila 161 kilometrov na uro, so sporočili novomeški policisti.

Voznica je z avtomobilom znamke Porsche Cayenne divjala po gorenjski avtocesti. Državljanka Italije je bila brez veljavnega vozniškega dovoljenja, njeno vozilo pa je imelo nemške registrske tablice.

Med vožnjo po gorenjski avtocesti pri galeriji Moste, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 100 kilometrov na uro, je peljala 161. Namenjena je bila proti mejnemu prehodu Rigonce za vstop na Hrvaško.

Policisti so ji osebni avtomobil zasegli, zaradi prehitre vožnje in vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja pa so ji izrekli globo ter jo privedli na pristojno sodišče.