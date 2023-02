Državni zbor obiskali kurenti #foto

Državni zbor so danes tradicionalno obiskali pustni liki in maske s Ptujskega, z glasnimi preganjalci zime − kurenti − na čelu. Delegacijo je sprejela podpredsednica DZ Meira Hot, ki je maskam ob tem dejala, da je zunaj "res prava zima", ki jo morajo čim prej odgnati. Zbranim se je prav tako zahvalila za ohranjanje slovenske kulturne dediščine.

Pustno delegacijo so spremljali 18. princ ptujskega karnevala Hinko Šoštarič, vitez Hinko Sodinski, plemeniti Gall, in županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek, ki je Hotovi ob tej priložnosti izročila poslanico z vabilom na 63. Kurentovanje in spremljajoče prireditve, ki bodo na Ptuju potekale med 11. in 21. februarjem 2023.

Hotova se je ptujskim likom zahvalila, ker "gojijo to izjemno kulturno dediščino"

Hotova se je v imenu predsednice DZ zahvalila za današnji obisk ptujskih pustnih mask. "Polepšali in popestrili ste nam dan," je dejala in dodala, da se zahvaljuje, ker so tudi v Ljubljano pripeljali peti letni čas. Hkrati je izrazila hvaležnost, da "gojijo to izjemno kulturno dediščino". Veseli se tudi obiska nedavno odprte Kurentove hiše, ki je zagotovo velika dodana vrednost za Mestno občino Ptuj.

Zveza društev kurentov in ptujska občina sta konec prejšnjega tedna na Ptuju odprli Kurentovo hišo, ki predstavlja in postavlja kurenta na pomembno mesto zgodovinskega pomena. Je plod prizadevanj društev, ki ohranjajo tradicijo kurenta in njegovega obredja. Idejni pobudnik in realizator Kurentove hiše je Zveza društev kurentov, ki ima več kot 1.100 članov.