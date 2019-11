Državni svet predlaga veto na zakon o izvrševanju proračunov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Interesna skupina lokalnih interesov v državnem svetu je danes sprejela predlog za odložilni veto na prejšnji teden sprejeti zakon o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti, ki med drugim določa višino povprečnine za občine. Državni svet bo o tem predlogu odločal v četrtek, so sporočili iz državnega sveta.

Predstavniki lokalnih interesov so bili do zakona zaradi predvidenega financiranja občin kritični že ob sprejemanju, v predlogu za odložilni veto pa so zapisali, da določeni znesek povprečnine ne zagotavlja financiranja dejanskih stroškov občin.

Svetniki menijo, da bi morale biti povprečnine višje

Svetniki opozarjajo, da bi morali za izračun povprečnine kot izhodišče vzeti dejanske stroške iz leta 2018, ne pa povprečja stroškov za zadnja štiri leta, ter dodati še predvidene povečane stroške. Po njihovem mnenju bi morala povprečnina za leto 2020 znašati 658,80 evra in za leto 2021 668,10 evra.

Po opozorilih finančnega ministra Andreja Bertonclja bi ob občutnem zvišanju povprečnine prišlo do neskladja med proračunom in zakonom o izvrševanju proračuna, zaradi česar je minister omenil tudi možnost odstopa. Foto: STA

Takšno rešitev je v predlog zakona z dopolnilom vnesel parlamentarni odbor za finance, a so nato poslanci na plenarni seji ob glasovanju o proračunskih dokumentih znesek povprečnine spet znižali. Za leto 2020 je tako določena povprečnina v višini 589,11 evra na prebivalca, za leto 2021 pa v višini 588,30 evra.

Finančni minister zagrozil z odstopom

Po opozorilih finančnega ministra Andreja Bertonclja bi se namreč ob občutnem zvišanju povprečnine pojavilo neskladje med proračunom in zakonom o izvrševanju proračuna, zaradi česar je omenil celo možnost odstopa.

Državni svet bo o predlogu za odložilni veto odločal v četrtek na seji, ki bo v prostorih Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Če bo veto izglasoval, bo moral državni zbor o zakonu še enkrat glasovati, vendar ga bo morala podpreti več polovica vseh poslancev. Prvič je sicer za glasovalo 48 poslancev, 41 pa jih je bilo proti. Med njimi je bil kot edini koalicijski poslanec Robert Polnar iz DeSUS.