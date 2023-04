Državni svet podprl noveli zakona o upravnem sporu in o štipendiranju

Državni svetniki so na današnji redni seji med drugim obravnavali predlog novele zakona o upravnem sporu in predlog novele zakona o štipendiranju. Oba predloga so podprli. Na pristojni komisiji državnega sveta so pred tem ocenili tudi, da bi morala država sprejemati ukrepe, s katerimi bi skrbeli predvsem za potencialno delovno silo v Sloveniji.

Državni svetniki so poleg več različnih pobud podprli predlog novele zakona o upravnem sporu, katerega cilj je zagotoviti hitrejše in učinkovitejše odločanje upravnega sodišča, so iz državnega sveta sporočili po seji. V predlogu, ki ga je v zakonodajni postopek vložila vlada, so rešitve za povečanje učinkovitosti postopkov v upravnem sporu in skrajšanje časa odločanja.

Cilj novele zakona o štipendiranju, ki so jo pripravili v SDS in jo je državni svet danes prav tako podprl, pa je mladim zagotoviti pravico do hkratnega prejemanja državne in Zoisove štipendije ter dvigniti znesek štipendije za deficitarne poklice. Predlog zakona naj bi se začel uporabljati z začetkom novega šolskega leta, torej septembra letos, predlagatelj pa je finančne posledice ocenil v višini od dva do tri milijone evrov v letošnjem letu in v nadaljnjih treh ali štirih leti v višini sedem milijonov evrov, kar predstavlja manj kot desetodstotno povečanje izdatkov iz naslova štipendiranja, so zapisali v državnem svetu.

Ob tem so pojasnili še, da je komisija državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki je o podpori noveli zakona o štipendiranju odločala marca, ocenila, da bi morala država sprejemati ukrepe, s katerimi se ne bi zagotavljal zgolj lažji dotok delovne sile iz tujine, ampak bi se skrbelo predvsem za potencialno delovno silo v Sloveniji.