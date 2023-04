Državni svet izglasoval veto na novelo zakona o tujcih

Državni svet je na današnji izredni seji s 15 glasovi za in 12 proti izglasoval odložilni veto na novelo zakona o tujcih. To pomeni, da bo moralo novelo ob ponovnem glasovanju podpreti 46 poslancev. Pred tednom dni je za novelo glasovalo 45 poslancev, proti pa jih je bilo 31. Državni svet predlaga, da zakonodajalec ob ponovnem glasovanju novelo zavrne.

Izglasovanje odložilnega veta na novelo zakona o tujcih je v ponedeljek predlagala skupina svetnikov s prvopodpisanim Andrejem Poglajnom. Za pobudnike je spornih več zakonskih rešitev novele, med drugim ukinitev periodičnega preverjanja pogoja zadostnega preživljanja in odlog znanja slovenskega jezika na stopnji A1.

Po mnenju predlagateljev je preverjanje pogoja zadostnega preživljanja treba ohraniti z namenom preprečevanja zlorabe pravic iz sistema socialnega zavarovanja. Spremenjeni pogoji znanja slovenskega jezika za tujce pa prinašajo odložitev znanja slovenskega jezika za tujce na stopnji A1, kar po njihovem mnenju ne omogoča integracije tujcev.

"Slovenski jezik je ena od osnovnih sestavin slovenske kulture in nacionalne identitete. Potreba po znanju jezika je praktično na vsakem koraku. Znanje slovenskega jezika je pomembno zlasti, ko gre za vključevanje v vrtce in šole, pri zdravstvenih pregledih, urejanju zadev na upravnih enotah, zaposlovanju. Zato morajo biti kriteriji znanja slovenskega jezika takšni, da bodo omogočali čim boljšo integracijo tujcev v lokalno okolje," je v sporočilu za javnost opozoril državni svet.

Državni svetniki se ne strinjajo z novim konceptom odločanja o zamenjavi delovnega mesta

Državni svetniki se ne strinjajo tudi z novim konceptom odločanja o zamenjavi delovnega mesta, delodajalca ter zaposlitvi pri dveh ali več delodajalcih, ki ga prinaša novela. Nov koncept namreč ukinja obveznost izdaje odločbe upravne enote ob pozitivni odločitvi zavoda za zaposlovanje, tako da bo zadostovalo že samo soglasje zavoda za zaposlovanje.

Po mnenju državnih svetnikov je takšna ukinitev obveznosti izdaje odločbe upravne enote o pisni odobritvi neutemeljena in nekonsistentna in odpira možnost zlorab. Tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora je opozorila na ponovni premislek o nekaterih predlaganih rešitvah v noveli, so med drugim opozorili v sporočilu.

Zaradi številnih pomislekov, ki so se odprli že pri obravnavi zakona v zakonodajnem postopku, in sicer tako na seji matičnega delovnega telesa državnega zbora in na seji državnega zbora, državni svet predlaga, da zakonodajalec znova pretehta svojo odločitev in ob ponovnem odločanju novelo zakona zavrne.