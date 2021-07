Državni svet izglasoval veto na novelo zakona o nalezljivih boleznih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Spomnimo, državni zbor je o noveli zakona o nalezljivih boleznih glasoval pretekli teden. Z njim je želela vlada uresničiti odločbo ustavnega sodišča, da so nekateri deli zakona, povezani z ukrepi ob epidemiji, neustavni. Zakon so na glasovanju potrdili s 44 glasovi za in 42 proti. Glasovalo je 86 navzočih poslancev.

Kaj je zapisano v noveli?

Foto: STA Gre za pooblastilo vladi, da v primeru določene nalezljive bolezni prepove oziroma omeji gibanje in zbiranje ljudi. Ob obravnavi sprememb zakona je bilo iz opozicije mogoče slišati kritike, da to še vedno ostaja preširoko. Novela po navedbah vlade uresničuje ustavno odločbo iz maja, po kateri so nekateri deli zakona neustavni.

Novela občutno zoži polje proste presoje vlade pri sprejemanju morebitnih omejitvenih ukrepov. Vladi na primer nalaga, da mora pridobiti strokovno oceno, uvaja merila in kazalnike, ki se upoštevajo pri pripravi te ocene in v fazi odločanja o sprejemanju posameznih ukrepov. Določa pa tudi vsebino ter časovne in prostorske omejitve posameznih ukrepov.

Pravna ureditev naj bi bila po pričakovanjih vlade uporabna tako ob pojavu že znanih nalezljivih bolezni kot tudi ob pojavu do zdaj neznanih in strokovno še neraziskanih nalezljivih bolezni.

Novela omogoča prekrškovnim organom, pristojnim za vodenje prekrškovnih postopkov zaradi kršitve ukrepov iz dela 39. člena zakona, da postopke, ki so bili začeti do 3. junija, a še niso bili pravnomočno končani, ustavi.