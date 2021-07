Pred poslanci danes več glasovanj, tudi o noveli o nalezljivih boleznih

DZ je v okviru tokratne redne seje, ki jo je začel v ponedeljek in bo trajala do prihodnjega četrtka, danes opravil prva glasovanja. Med drugim bo predvidoma potrdil nov interventni zakon za pomoč gospodarstvu ob epidemiji covida-19 ter spremembe dveh zakonov s področja zdravstva.

Razpravo o 243,5 milijona evrov vrednem predlogu zakona o ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covida-19 so poslanci opravili v torek. Med ukrepi so podaljšanje subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, sofinanciranje regresa za podjetja v najbolj prizadetih panogah, pa tudi pomoč industriji srečanj in dogodkov, filmski in avdiovizualni industriji ter žičničarjem. Vsi prebivalci Slovenije bodo prejeli nove bone.

Z novelo zakona o nalezljivih boleznih želi vlada uresničiti odločbo ustavnega sodišča, da so nekateri deli zakona, povezani z ukrepi ob epidemiji, neustavni. Gre za pooblastilo vladi, da v primeru določene nalezljive bolezni prepove oz. omeji gibanje in zbiranje ljudi, vendar je bilo tudi ob obravnavi sprememb zakona iz opozicije slišati kritike, da to še vedno ostaja preširoko.

Več dopolnil LMŠ, SD, Levice in SAB

Več dopolnil so opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB vložile k predlogu zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva. Zmotile so jih predvsem predlagane rešitve, ki po njihovi oceni vodijo v privatizacijo javnega zdravstva. Koalicija ob tem opozarja, da državljani nujno potrebujejo zdravstvene storitve, ne glede na to, kdo jih opravi.

Vladni predlog sicer daje tudi podlago za podaljšanje ukrepa nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile od 1. julija do 31. decembra, finančno nagrajevanje specializantov družinske medicine in financiranje dodatnih specializacij iz klinične psihologije.