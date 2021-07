Odločeno je: dobili bomo nove bone

DZ je potrdil zakon o ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covid-19. Skupaj 243,5 milijona evrov pomoči prinaša predvsem turizmu in povezanim panogam, ki jih je epidemija najbolj prizadela. Za celotno gospodarstvo se podaljšuje subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, vsi prebivalci bodo prejeli nove bone.

Glede novih bonov je v zakonu zapisano, da je njihova vrednost za odrasle 100 evrov, za mladoletne pa 50 evrov. Prejeli jih bodo vsi državljani s stalnim bivališčem v Sloveniji, in sicer 30. junija, unovčiti pa jih bo mogoče do konca tega leta za storitve s področja gostinstva, turizma, športa in kulture. To bo veljalo za storitve, ki so v celoti izvedene in koriščene v Sloveniji.

Tako kot turistični boni iz lanskega leta, ki veljajo do konca letošnjega decembra, bodo tudi novi boni prenosljivi med najožjimi sorodniki. Prav tako jih bo mogoče izkoristiti tudi v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih storitev. Enako kot obstoječi boni bodo evidentirani kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu Finančne uprave RS, ki bo tudi vodila evidenco bonov ter skrbela za povračilo sredstev ponudnikom.

DZ sprejel interventni zakon za turizem in povezane panoge

Podjetjem s področja turizma, gostinstva, industrije srečanj, športa in kulture bo država pomagala tudi tako, da jim bo ponudila sofinanciranje regresa za letni dopust za leto 2021. Višina pomoči je določena pri 1.024 evrov na zaposlenega, do nje pa bodo upravičeni tisti, ki so se za opravljanje dejavnosti registrirali najpozneje do 31. maja letos ter beležijo več kot 20-odstoten upad prometa.

Do pomoči za financiranje regresa bodo po zagotovilih državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Simona Zajca upravičeni tako tisti, ki so regres že izplačali v zakonskem roku, to je do 1. julija, kot tudi tisti, ki ga morda zaradi likvidnostnih težav še niso.

Posebej za organizatorje prireditev, koncertov in sejmov je predvideno povračilo stroškov zaradi odpovedi ali omejene izvedbe dogodka. Upravičenci bodo prejeli povrnjenih 80 oz. 60 odstotkov nastalih stroškov, če ti presegajo deset tisoč evrov, in sicer od avgusta do konca tega leta.

Za čas od uveljavitve zakona do konca leta pa je predvideno povračilo 25 odstotkov stroškov, porabljenih za produkcijo filmov in avdiovizualnih del.

Za imetnike vodne pravice za kopališča zakon prinaša oprostitev plačila vodnega povračila v letošnjem prvem polletju, žičničarjem, ki del letošnje smučarske sezone niso smeli obratovati, pa delno povračilo izpada prihodkov od prodanih vozovnic.

V novi interventni zakon je zapisan tudi 20 milijonov evrov težak ukrep za celotno gospodarstvo, in sicer podaljšanje subvencioniranja skrajšanega delovnega časa še vsaj do konca septembra, morda pa celo do konca leta. Ta ukrep imajo podjetja na voljo od lanskega junija in se je v skladu z doslej sprejeto protikoronsko zakonodajo z junijem iztekel.

Vlada je v predlog zakona vključila še nekatere druge rešitve, med njimi podaljšanje veljavnosti osebnih izkaznic, ki jim je potekla veljavnost od 29. marca lani, začasno možnost porabe sredstev iz sklada za vode tudi za financiranje izvajanja javnih gospodarskih služb, podaljšanje veljavnosti rudarskih pravic ter podaljšanje roka plačila za odjavljeno vozilo.

Ne glede na določbe zakona o trgovini, po kateri morajo biti te ob nedeljah in praznikih zaprte, bodo lahko do konca leta 2022 nemoteno poslovale trgovine na letališčih. Prav tako bodo ob nedeljah lahko odprte trgovine v turističnoinformacijskih centrih in muzejih, so dodatno danes potrdili poslanci.

Zakon podprli poslanci SNS in DeSUS, v preostalem delu opozicije kritični

Novi interventni zakon so v koalicijskih poslanskih skupinah pozdravili z besedami, da prinaša pomoč tistim delom gospodarstva, ki so jim omejitve za preprečevanje širjenja bolezni preprečile poslovanje in jih tudi najbolj prizadele. Za sprejem zakona so glasovali tudi poslanci SNS in DeSUS, bolj kritični pa so bili v preostalem delu opozicije.

Ukrepi so prepozni, nezadostni in neučinkoviti, so opozarjali v LMŠ, SD, SAB, Levici ter skupini nepovezanih poslancev. Obžalovali so predvsem, da vlada v novi interventni zakon ni vključila spomladi obljubljene enkratne pomoči gospodarskim subjektom, ki jim je bilo zaradi vladnih odlokov opravljanje dejavnosti prepovedano.

Zajc se je v torek glede tega ukrepa strinjal, da je potreben. "Zato ga bomo pripravili," je dejal. Potrebna sredstva bodo zagotovili iz kohezijskih sredstev, sicer pa so zakon pripravili v duhu, da se gospodarstvu omogoči delati, je dejal.

Vlada predlaga, da novega interventnega zakona tako kot predhodnih zakonov za pomoč gospodarstvu in državljanom ob epidemiji ni mogoče izpodbijati na referendumu. Ustrezen sklep o tem bo DZ potrjeval v prihodnjih dneh.