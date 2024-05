Državni sekretar Medved: Vojni invalidi najglasnejši glasniki miru

Vojni invalidi so po besedah državnega sekretarja na obrambnem ministrstvu Rudija Medveda najglasnejši glasniki miru. Na 25. srečanju v Šempetru pri Gorici jim je zagotovil, da imajo na ministrstvu odkrite in poštene sogovornike. "Predloge za izboljšanje položaja vojnih invalidov in njihovih svojcev jemljemo zelo resno," je dejal Medved.

"Vi veste, kakšno zlo prinašajo vojne in, da mir ni samoumeven," je na 25. srečanju vojnih invalidov, družinskih članov padlih v vojnah ter svojcev umrlih vojnih invalidov poudaril Medved.

Predloge za izboljšanje njihovega položaja po besedah državnega sekretarja na ministrstvu jemljejo zelo resno. "Invalidnina in drugi prejemki niso socialna pomoč, ampak življenjska renta, ki vam pripada. Naš cilj je spremeniti stvari na bolje," so državnega sekretarja povzeli na obrambnem ministrstvu.

Zbrane so nagovorili tudi predsednik Zveze društev vojnih invalidov Slovenije Janez Podržaj, predsednik Društva vojnih invalidov Severne Primorske Valter Adamič in predsednik sveta za invalide pri Občini Šempeter-Vrtojba Zdenko Šibav.

Kot so še zapisali na obrambnem ministrstvu, so na srečanju obeležili tudi 30. obletnico ustanovitve Zveze društev vojnih invalidov Slovenije ter se ob tem spomnili na predhodna združenja, ki so se ustanavljala za pomoč vojnim invalidom in njihovim družinskim članom v preteklosti.

Letos tako mineva 149 let od ustanovitve prvega društva, tako imenovanega Mariborskega veteranskega in bolniškega podpornega društva nadvojvode Friderika, ki je skrbelo za vojne invalide na ozemlju Slovenije. Prav tako letos mineva 105 let od ustanovitve Združenja vojaških vojnih invalidov Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev ter 79 let od ustanovitve Zveze vojaških vojnih invalidov Jugoslavije, so še zapisali.