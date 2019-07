Država vložila 26 milijonov evrov, da bi na Brdu spet spali pomembni gostje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hotel Brdo pri Kranju bo deležen obnove, v katero bo država vložila 26 milijonov evrov. Hotel so zgradili za spremstvo takratnega predsednika Jugoslavije Tita.

Hotel bo čez dve leti med predsedovanjem Slovenije Evropi spet gostil najvišje politike. Zaradi sosedstva s konferenčno dvorano in bližine letališča je logistično naravnost idealen. Tudi varnostno, ker je daleč od mesta. Visoki gostje za povrhu ne želijo več spati v klasičnih hotelskih sobah, ki so premajhne, Brdo je tudi že težko gostilo večje delegacije.

Hotel Brdo je primeren za vse goste, še vedno pa ga koristijo predvsem poslovneži in skupine. Hotel je bil zgrajen že leta 1974, letos pa ne ustreza več kriterijem visokih obiskov.

"Sobe so premajhne. Bil je zgrajen v bistvu kot kasarna za Titovo spremstvo, nato preurejen in ne ustreza več današnjim standardom. Tudi število sob je premajhno," je za Planet pojasnil Franci Jagodic, namestnik JGZ Brdo.

Za potrebe kongresnega centra potrebujejo 100 sob

Foto: Brdo.si Pogosto se visoki gosti premislijo in ne želijo prenočiti v njih. Za potrebe kongresnega centra potrebujejo vsaj 100 sob. Trenutno jih je 78, po novem jih bo 136.

Kotlovnico iz hotela je do zime nujno potrebno premakniti na vrtnarijo, saj trenutno z njo ni mogoče ogrevati drugih objektov.

Ena izmed novosti je tudi dostavna cesta. Odslej bodo smeti odvažali v klet, stran od oči obiskovalcev.

"Čakamo še uporabno dovoljenje, drugače pa je že pripravljena. Gre za dvopasovnico in pločnik za sprehajalce. Po tej cesti bo zdaj prihaja vsa dostava," razlaga Jagodic.

Nazadnje prenovljen leta 1965

Grad Brdo je bil nazadnje celovito prenovljen leta 1965, nekatere težave izvirajo še od takrat. Prenova gradu se je začela že pred enim letom. V zadnjem obdobju so imeli velikokrat težave s prezračevanjem, po besedah Jagodica pa so zaradi slabega zraka ljudje tudi omedlevali.

Grad bo po prenovi leta 2020 izgledal kot zdaj, z eno dodatno pridobitvijo. "Nova pridobitev je prostor, kjer je bila do sedaj likalnica. V tem prostoru je ohranjen star strop, to je najstarejši gradbeni element v gradu, ki bo, in ta soba bo spremenjena v sejno sobo," novost razkriva Jagodic.

Zadnji visoki gost, za katerega vemo, da je prenočil v hotelu, je nekdanji britanski premier David Cameron leta 2016. Glede nedavnih visokih gostov v hotelu pa so se na Brdu ovili v molk.