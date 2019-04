Družinski zakonik: o skrbništvu bo po novem odločalo sodišče #video

Če bi takšna ureditev veljala že doslej, bi se bilo mogoče izogniti marsikateri že tako težki družinski drami. Na primer pri družini Jež, kjer so željo deklic, da želita živeti pri očetu, preslišali. Daša in Asja sta za zdaj edini pri nas, ki sta zaradi te napake sistema na ustavnem sodišču od države dobili 50 tisoč evrov odškodnine.

Tožba ni dosegla svojega namena

Oče Asje in Daše, Stojan Jež je dejal, da gre pri odškodnini za simbolični znesek in je namenjena kot opozorilo, da je v naši državi nekaj zelo narobe. "Bojim se, da tožba vseeno ni dosegla svojega namena," je pojasnil.

Enaindvajset let je minilo od Ježeve ločitve. Kljub dogovoru z nekdanjo ženo, da hčerki ostaneta pri njem, so ju odpeljali k mami. "S sodnim izvršiteljem so prišli v šolo in otroka odpeljali iz razreda," je pripovedoval oče. Čeprav je tudi mlajša hčerka želela ostati pri njem, so v vrtcu na isti način prišli tudi po njo, pod pretvezo, da jo mati pelje na tortico.

Sledila so štiri leta kalvarije, je opisal oče, dokler nista deklici izpolnili zakonsko določene starosti, ko je sodišče njuno voljo moralo upoštevati. Sodišče bo po novem željo otrok upoštevalo, ampak le, če je to tudi v otrokovo korist, kar bodo ugotavljali izvedenci psihologije.

Da bi se izognili manipulacijam, je predlagal, da bi se vsi tovrstni postopki snemali. Daša in Asja sta srečni, obe sta že doštudirali, se je pohvalil Stojan.

Kaj pa koroška dečka, najbolj razvpit tovrstni primer v zadnjih letih?

Odvetnik njunih starih staršev, boj za svoja vnuka sta izgubila, trdi, da je prav ta primer pripomogel k novim pravilom, ker je pokazal na napake velenjskega CSD in sistema na sploh. Spomnimo, fantka sta prešla v oskrbo k rejnikom, potem ko je njun oče zadavil njuno mamo, starim staršem pa so ju vzeli na silo.

Tudi v tem primeru so dečka odpeljali kar iz vrtca. Če bi takrat veljal novi zakon, bi bili stari starši stranke v postopku. In četudi bi bila odločitev sodišča enaka, torej da dečka preda rejniški družini, bi bil rezultat drugačen, pravi njun odvetnik Velimir Cugmas.

Cugmas pravi, da bi bila otroka pripravljena živeti pri starih starših. Pripravljeni bi bili tudi vrstniki v vrtcu in ne nazadnje tudi babica in dedek ne bi trpela groznih posledic trenutkov, ko nista vedela, kje sta otroka. Babica in dedek koroških dečkov bosta po zavrnitvi na Evropskem sodišču za človekove pravice to iskala pred ustavnim sodiščem.