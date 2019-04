Sodišče podaljšalo pripor za osumljenca poskusa zavarovalniške goljufije

Okrožno sodišče v Ljubljani je do 6. junija podaljšalo pripor za 29-letnika in 21-letnico zaradi suma poskusa zavarovalniške goljufije. Spomimo, da so širje osumljenci iz Ljubljane pri petih zavarovalnicah sklenili zavarovalne police za nezgodno in življenjsko zavarovanje ter nato zahtevali odškodnino, ko si je 21-letnica namerno odrezala roko nad zapestjem.

Ljubljanski kriminalisti so preiskavo petih kaznivih dejanj poskusa goljufije zaključili v začetku marca. Kot je takrat povedal vodja oddelka za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Ljubljana Valter Zrinski, so kaznivih dejanj osumljeni 21-letnica, 29-letnik, 58-letnica in 63-letnik iz Ljubljane oz. njene okolice, vsi v sorodstvenem razmerju.

Poškodba skrbno načrtovana

Ob koncu lanskega leta so po vnaprejšnjem medsebojnem dogovoru in razdelitvi vlog s ciljem pridobitve velike premoženjske koristi na goljufiv način pri petih slovenskih zavarovalnicah sklenili zavarovalne police za nezgodno in življenjsko zavarovanje.

V začetku letošnjega leta, ko so bile vse zavarovalne police v veljavi in so bili plačani prvi obroki, si je 21-letnica na domu 63-letnika na čelilni in zajeralni žagi namerno odrezala levo roko nad zapestjem. Povzročeno poškodbo, ki je bila po besedah Zrinskega skrbno načrtovana s ciljem pridobitve visokih odškodnin, so osumljenci v nadaljevanju lažno prikazovali kot nesrečo pri žaganju vej.

63-letnik je močno poškodovani 21-letnici na kraju dogodka nudil prvo pomoč in jo nato odpeljal proti ljubljanskemu Univerzitetnemu kliničnemu centru (UKC), odrezan del roke pa je pustil na kraju dogodka. Med vožnjo proti Ljubljani so poškodovano prevzeli zdravstveni delavci reševalne postaje Ljubljana in jo odpeljali v klinični center. Odrezan del roke so v UKC nato prepeljali policisti PU Ljubljana, ki so bili obveščeni o dogajanju. Zdravniki so z operacijo uspeli odrezan del roke prišiti. Foto: Ana Kovač

Osumljeni so le nekaj dni zatem na vseh petih zavarovalnicah podali zahtevke za izplačilo zavarovalnine, vendar do izplačila ni prišlo, saj so kriminalisti še pravočasno zaznali njihove namere. Če bi do izplačila prišlo, bi 21-letnica prejela 383.400 evrov zavarovalnine in še 3050 evrov mesečne rente v obdobju od desetih let do smrti, kar znaša še dodatnih nekaj 100.000 evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi.

Glede na sklenjena zavarovanja bi bila sicer v primeru 100-odstotne invalidnosti ta zavarovalnina bistveno višja, saj bi osumljena lahko prejela več kot 1,2 milijona evrov odškodnine in več 100.000 evrov v obliki izplačane mesečne rente. Kriminalisti domnevajo, da sta osumljena odrezan del roke na kraju dogodka pustila ravno zaradi večje odškodnine.

Odvzeli so jim prostost

Policisti so vsem osumljencem odvzeli prostost in jih pridržali. Po vseh zbranih obvestilih sta po zaslišanju pri preiskovalni sodnici v priporu ostala 21-letnica in 29-letnik. Slednjega je policija zaradi finančnih goljufij že obravnavala. Če jim bo dokazano kaznivo dejanje poskusa goljufije, jim grozi kazen zapora od enega do osem let.

Poleg tega pa je 29-letnika pred štirimi leti povzročil smrt 24-letnega dekleta z območja Žalca. Celjski kriminalisti še vedno intenzivno preiskujejo okoliščine njene smrti. Preiskava poteka v smeri naklepnega kaznivega dejanja, so poročanje medijev potrdili na Policijski upravi Celje.