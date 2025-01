Papež Frančišek je davi padel v svoji rezidenci v Domu svete Marte in se udaril v desno podlaket, so sporočil iz vatikanskega tiskovnega urada. Pojasnili so, da roka poglavarja Katoliške cerkve ni zlomljena, a da so jo kljub temu preventivno imobilizirali, poročajo tuje tiskovne agencije.