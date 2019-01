Družina v stiski nujno potrebuje nov dom #video

"Ne želimo živeti v strahu in okolju, ki nas zavira, ogroža in nam povzroča stres," je v ganljivem pismu zapisala Andreja Baloh, mati dveletne deklice. Balohova je v otroštvu v nesreči izgubila svojega očeta, zdaj pa se je v prometni nesreči hudo poškodoval tudi njen partner in sedem mesecev preživel v komi. Da lahko po težji poškodbi možganov skrbi zanj, je Balohova pustila službo. Družina se je znašla v finančni stiski, za nameček pa zaradi težav s sosedom zdaj išče nov dom.

Družino Baloh si je dom uredila v stanovanju v večstanovanjski hiši na Trojanah. Življenje tričlanske družine je vse prej kot enostavno. Kristjan Baloh je vse od nesreče na bolniškem dopustu, Andreja Baloh pa je zaradi njegove poškodbe pred sedmimi meseci pustila službo, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Ob koncu meseca jim ostane malo denarja

Druge izbire nisem imela, je povedala Balohova: "Bilo je preveč stresno in preveč naporno zame. Ugotovila sem, kaj je moja prioriteta, in se odločila, da sta to moja družina in Kristjan, ki me trenutno zares potrebuje." Njen partner Kristjan po nesreči ne more normalno hoditi, težave ima tudi z desno roko.

Ob posojilu za stanovanje, lizingu in vseh drugih stroških jim ob koncu meseca ne ostane nič ali pa bolj malo denarja. Zdaj imajo težave še s sosedom, ki se bori z odvisnostjo od alkohola, je razložila Balohova. "Kršil je mir, zaprl nam je vodo, ampak vse to je pravzaprav dejanje iz obupa," je pripovedovala Balohova.

Preseliti se želijo začasno, dokler si sosed ne opomore

Prošnja, ki jo je objavila na družbenem omrežju, je klic na pomoč. Ker se ne želi prepirati, Balohova rešitev vidi v selitvi za določen čas, dokler si sosed ne opomore: "Nekaj ponudb sem že dobila. Gospodu sem zelo hvaležna, ampak nič še ni dokončno in dorečeno."

Andreja Baloh pripoveduje, da se želijo preseliti začasno, dokler si njihov sosed ne opomore. Foto: Planet TV

Sosed Matjaž Prvinšek, ki je Balohovim v zameno za izdelavo pročelja stanovanje podaril, je dejal, da družine ne podi iz stanovanja. "Jaz jih ne priganjam, naj gredo. Tisto stanovanje sem jim dal. Nič nisem rekel, da morajo kam oditi," je razložil Prvinšek.

Družina lahko uveljavlja pravico do izredne denarne socialne pomoči

Pristojni so s položajem že seznanjeni. Če se bodo Balohovi preselili, lahko računajo na pomoč. "Ko gre za izredno okoliščino, kar seveda v tem primeru je, se lahko uveljavlja pravica do izredne denarne socialne pomoči," je pojasnila vršilka dolžnosti direktorice domžalske enote osrednjeslovenskega centra za socialno delo Simona Rihter.

Po priporočilu centra so mladi mamici pomagali tudi na Zvezi prijateljev mladine Slovenije. "Družino smo vključili v različne podporne oblike, kot sta psihosocialna pomoč in socialno mreženje. Ob tem smo tudi plačali položnico za elektriko, ki je bila takrat kar visoka in tik pred odklopom," je dejala predsednica ZPM Ljubljana Moste Polje Anita Ogulin in dodala, da je tokratni klic na pomoč treba jemati zelo resno.