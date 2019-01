Doživel veliko tragedijo, a zdaj se stvari obračajo na bolje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S pomočjo številnih dobrih ljudi pa bo, kot kaže, tudi za nesrečnega Žana posijal žarek upanja. Streho nad glavo so mu ponudili na občini, že kmalu naj bi na pogorišču zrasla nova hiša, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Dvaindvajsetletni Žan Kotnik vse od požara, ki mu je vzel dom, razmišlja le o tem, kako bi zaživel na novo. Stene, čeprav ožgane od ognjenih zubljev, nosijo spomine in danes jih gleda zadnjič. Ruševino bodo jutri podrli, da bi lahko - s pomočjo dobrih ljudi - tukaj spet postavili hišo, ki jo bo imenoval dom. Številni dobri ljudje in podjetja so že priskočili na pomoč.

Žana so ob dobroti ljudi že večkrat oblile solze. A čeprav je v tako kratkem času ostal brez matere in očeta, nato mu je še požar vzel dom, išče pozitivno v svojem življenju.

Da bo na tem mestu zrasel nov dom za Žana, bo res trajalo še nekaj časa. Trenutno začasno živi v občinskem stanovanju, dela kot študent. Hvaležnosti ne skriva. Zdaj vse svoje misli usmerja v prihodnost - ta bo zagotovo svetla, verjame.

Žan še potrebuje sredstva, če želite darovati, lahko to storite tako, da nakažete denar na spodnji račun. Finančna sredstva zanj zbira RKS-OZ Žalec:

TRR: SI56 1010 0005 5598 261

sklic: SI00 2019-24214-2

namen: Žan Kotnik