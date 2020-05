Dopoldne še sončno, jutri pride na vrsto uscana Zofka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes dopoldne bo sončno, popoldne bo nekaj ploh in neviht. V petek, ko pride na vrsto uscana Zofka, bo spremenljivo oblačno, predvsem na severozahodu bo deževalo, napovedujejo meteorologi z agencije za okolje (Arso).

Danes dopoldne bo povečini sončno, popoldne pa spremenljivo do pretežno oblačno. Nastale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zvečer burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, v jugovzhodnih krajih okoli 26 stopinj Celzija.

Ponoči bo na Primorskem deloma jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo oblačno z občasnim dežjem. Jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija.

Uscana Zofka bo prinesla oblačno vreme, možne so tudi plohe in nevihte

V petek bo v južni in vzhodni Sloveniji spremenljivo oblačno s kakšno ploho ali nevihto. Drugod bo prevladovalo oblačno vreme z občasnimi padavinami, ki bodo najpogostejše na severozahodu države. Spet bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na vzhodu do 24 stopinj Celzija.

Do sobote zjutraj bo dež povsod ponehal. V soboto čez dan se bo delno zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo bo razmeroma sončno in spet nekoliko topleje.