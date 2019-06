Domačine skrbi, da voda s Počka ne bo več pitna #video

Medtem ko bo ministrstvo za obrambo v obnovo lokalne ceste, ki vodi do strelišča Bač tik ob Počku, vložilo kar 600 tisoč evrov, so domačini, ki si že leta dolgo prizadevajo za zaprtje osrednjega slovenskega vojaškega vadišča na Počku, preprosto besni. Kot so dejali, razen hrupa in uničenih cest od vadišča nimajo popolnoma nič. Ravno danes se je namreč končala mednarodna vojaška vaja Zvezdni vitez, zaradi katere so nad Postojno neprestano hrumela Natova vojaška letala.

Če so se domačini na hrup že nekoliko navadili, pa postaja vedno bolj pereče vprašanje, kaj bo s pitno vodo. Vsa postojnska in pivška regija se namreč napajata z vodnimi viri s tega območja, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Postojnski župan: Slovenski vojaki so tu bolj za okras

Tik nad nami so nas letala preletavala cele dneve, saj so bile tarče oddaljene le slab kilometer od vasi, je ekipi Planeta povedal prebivalec vasi Žeje, ki leži tik ob vadišču na Počku. Obvestil o vojaških vajah na tabli sredi vasi sploh ne hodi več gledat. Letos naj bi na osrednjem slovenskem vojaškem vadišču trajale kar 216 dni.

Slovenski vojaki so tu bolj za okras, je menil postojnski župan Igor Marentič, ki je ravno med omenjeno vajo prekolesaril vadišče: "Najprej me je ustavil slovenski vojak, nato pa se je peljalo mimo 250, morda 300 ameriških vojakov. Na drugi strani vadišča me je ustavila slovenska vojakinja in vprašala, kje sem bil. Odgovoril sem ji, da na Počku. Vprašala me je, kdo me je spustil mimo. Vaš kolega na drugi strani, sem ji odgovoril. Sklenil sem, da so naši na straži, morda kuhajo pasulj, preostali pa streljajo."

"Naj pove, kaj bo uredil. Nas bo spet peljal žejne čez vodo? Naj pove in naj se izjasni," je bil do obrambnega ministra Karla Erjavca kritičen postojnski župan Igor Marentič. Foto: Planet TV

Iz prestolnice, kjer je ravno danes s 600 tisoč evrov težko investicijo vojska nekoliko pomirila Občino Pivka, pa medtem prihajajo pomirjujoče besede obrambnega ministra Karla Erjavca: "Moram reči, da sem velik optimist. Prepričan sem, da lahko najdemo ustrezne rešitve." Postojnski župan ministrovim besedam ne verjame. "Kaj bo uredil? Naj pove, kaj bo uredil. Nas bo spet peljal žejne čez vodo? Naj pove in naj se izjasni," je bil do Erjavca kritičen Marentič.

Domačine skrbi, da voda ne bo več pitna

Ravno voda pa je tudi ena od glavnih točk spora. Že 16 let vsa regija čaka na odredbo o zajetju pitne vode, ki leži na tem območju. "Za zdaj teče pitna voda. Ampak koliko časa bo še pitna," se je spraševal Florijan Poljšak iz Civilne iniciative Za pivško kotlino brez streljanja.

Poleg težave s hrupom jih skrbijo tudi analize podzemnih voda, ki so na območju vadišča pokazale mejne vrednosti težkih kovin, vendar jim domačini ne zaupajo. Ne vedo niti, kaj natanko je treba iskati. "Kako naj vemo, ali je notri ali bo notri, če nam ne povedo, kakšne stvari se sploh sproščajo," je razlagal Poljšak. V civilni iniciativi zato vztrajajo, naj se vojska s Počka umakne, so še poročali na Planetu.