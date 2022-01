Dobra novica: število karanten v šolah in vrtcih upada

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Število oddelkov, otrok, učencev ter dijakov, napotenih v karanteno, je po podatkih Sledilnika za covid-19 upadlo. V vrtcih je trenutno v karanteni 187 otrok oz. 11 oddelkov, v osnovnih šolah 5.651 učencev oz. 285 oddelkov in v srednjih šolah 1.270 dijakov oz. 53 oddelkov. Obenem se šole in vrtci srečujejo z večjo odsotnostjo zaposlenih.

Od vseh osnovnošolskih oddelkov jih je v karanteni približno pet odstotkov ter 1,7 odstotka srednješolskih oddelkov oziroma skupin, so zapisali na spletni strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Vse oddelke v karanteni imajo trenutno štiri manjše podružnice, približno polovico oddelkov v karanteni pa tri osnovne šole. Na področju srednjega šolstva je trenutno zaprta le ena srednja šola.

Prav tako pa upada tudi število otrok, katerih starši oziroma skrbniki zavračajo ukrepe in se posledično izobražujejo na daljavo. Teh je trenutno 0,78 odstotka.

Kot menijo na ministrstvu, je upad števila karanten med drugim mogoče pripisati novemu režimu odrejanja karanten na domu, s katerim za področje vzgoje in izobraževanja veljajo nekatere izjeme. Na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) med izjeme po novem spadajo tudi predšolski otroci, učenci, dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih, če do visoko tveganega stika pride v okviru šolanja. Navedeni pa se morajo ne glede na cepilni status v obdobju sedmih dni vsakodnevno testirati.

Šolski oddelek se napoti v karanteno le, če število okužb s koronavirusom v posameznem oddelku v obdobju 14 dni doseže oz. preseže 30 odstotkov glede na vse učence v posameznem oddelku.

Odsotnost zaposlenih predstavlja največji izziv

Vzgojno-izobraževalnim zavodom pa sicer v tem času, kot navajajo na ministrstvu, največji izziv predstavlja večja odsotnost zaposlenih, kar zahteva veliko prilagoditev. Po podatkih Sledilnika za covid-19 "število obolelih zaposlenih sicer rahlo upada, pri čemer nam vrtci in šole še vedno poročajo o povečani odsotnosti zaposlenih, tako strokovnega kot tehničnega kadra," so zapisali.

Na ministrstvu sicer poudarjajo, da njihova skupna zaveza ostaja, da izobraževanje ostane v prostorih zavodov ter da do sistemskega prehoda na izobraževanje na daljavo ne bo prišlo.