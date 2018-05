Dober razlog, da se že danes lahko veselite konca tedna

Po deževnem in nestanovitnem delovnem tednu vse kaže, da se bo konec tedna otoplilo in da bo krajevnih ploh manj, ne bo pa povsem suho. Temperature bodo okoli 24 stopinj Celzija. Prijetno toplo bo, pravi meteorolog Blaž Šter.

Danes goduje sveta Zofija. Ker naj bi na ta dan pogosto deževalo, so ji po ljudskem izročilu nadeli ime mokra oziroma "uscana" Zofka. Ljudski pregovor ob tem pravi, da če Zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni.

Ponoči nas je prešla hladna fronta, zato so temperature nižje

Kot pravi meteorolog Blaž Šter, je današnji dan precej deževen. Ponoči nas je prešla hladna fronta, zato so temperature nižje. Jutri bo ploh po njegovih besedah manj. Tudi v prihodnjih dneh se bodo pojavila daljša suha obdobja, ampak predvsem popoldne bodo kljub temu nastajale krajevne plohe.

Najvišje današnje temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo od 6 do 11, ob morju 12 stopinj Celzija, čez dan pa od 15 do 20 stopinj Celzija.

"Plohe bodo v prihodnjih dneh predvsem lokalne. Ponekod bo morda nekaj dni celo suho. Padavine bodo torej drugačnega tipa kot danes, ko imamo praktično povsod po Sloveniji dež," je poudaril in dodal, da obilnejše deževje predvidoma ne bo povzročalo razlivanja rek. "Je pa res, da v nadaljevanju tedna pričakujemo tudi nevihte, ob katerih so mogoči tudi kakšni burnejši pojavi, ampak le lokalno," je pojasnil.

Po deževnem in nestanovitnem delovnem tednu pa konec tedna, kot pravi Šter, vse kaže, "da se bo otoplilo in da bo krajevnih ploh manj, ne bo pa povsem suho. Temperature bodo okoli 24 stopinj Celzija. Prijetno toplo bo."

Močno deževje povzročilo veliko težav



Včeraj popoldne je Celje zajelo neurje z močnimi padavinami. Poplavilo je več kleti in garaž. Meteorna voda je zaradi zamašenih jaškov ogrožala več stanovanjskih objektov, trgovino in prostore sejmišča. Meteorna voda je poplavila prostore srednje šole na Kosovelovi ulici v Celju. Poplavljena so bili tudi dva podvoza in podhod na železniški postaji v Celju, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.



Včeraj popoldne se je v občini Slovenske Konjice zaradi močnega deževja sprožil zemeljski plaz, voda pa je zalila več hiš, stanovanjskih blokov, trgovin in drugih objektov. Voda je težave povzročala tudi v občinah Polzela, Zreče, Dravograd, Žalec in v Črnomlju.