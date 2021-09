Do konca tedna nas večinoma čaka takšno vreme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek ­bo sprva še precej jasno, le na zahodu bo že bolj oblačno. Čez dan bo oblačnost povsod naraščala. Dnevne temperature bodo od 23 do 26, na vzhodu do 29 stopinj Celzija.

Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne okrepile in občasno razširile proti osrednjim in vzhodnim krajem. Pihal bo jugozahodni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 26, na vzhodu do 29 stopinj Celzija.

Konec tedna slabše vreme

V noči na petek se bo dež razširil nad večji del Slovenije, napovedujejo na Agenciji za okolje, vmes bodo tudi nevihte. V petek dopoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, oblačnost se bo trgala. Popoldne bo nastalo še nekaj krajevnih ploh in tudi kakšna nevihta.

V soboto bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, ki bodo pogostejše na zahodu.

V nedeljo bo oblačno in deževno.