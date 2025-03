V lasti Fortenove naj bi ostala hrvaška trgovska veriga Konzum in eno od dveh njenih največjih živilskih podjetij, bodisi Jamnica bodisi mesnopredelovalna družba Pik Vrbovec. Na drugi strani naj bi v last CVC Capital Partners prešel Mercator, ob sklicevanju na neimenovane vire piše Dnevnik.

Izvedljive možnosti za prevzem

Dodaja, da je o načrtovanem prevzemu Fortenove pred dnevi poročal britanski spletni portal Mergermarket, ki je navajal, da je premoženje Fortenove privlačno ter da je večina velikih skladov zasebnega kapitala, ki so dejavni v regiji srednje in vzhodne Evrope, preučevala in še preučuje možnosti za prevzem, ki so po lastniških spremembah postale izvedljive v večji meri.

Lani so iz lastniške strukture Fortenove izključili sankcionirani ruski državni banki Sberbank in VTB Bank, ki sta skupaj obvladovali približno polovični lastniški delež. Posledično je lahko Pavao Vujnovac, eden najbogatejših Hrvatov, ki je v preteklosti visoke dobičke koval z razpečevanjem plina ruskega Gazproma na hrvaškem trgu, s povezanimi osebami lastniški delež v Fortenovi z okoli 30 povečal na več kot 90 odstotkov.

V trgovski diviziji Fortenove je poleg Mercatorja in Konzuma še družba Tisak, v živilski pa po odprodaji proizvajalca sladoledov in zamrznjene hrane Ledo britanskemu podjetju Nomad Foods poleg podjetij Pik Vrbovec in Jamnica še Zvijezda, Dijamant, Agrolaguna, Mg Mivela in Sarajevski kiseljak.

Prevzem kmetijskih podjetij končan

Konec januarja je bil po navedbah Dnevnika zaključen lani dogovorjeni prevzem kmetijskih podjetij Fortenove Belje, Pik Vinkovci, Vupik, Energija Gradec, Belje Agro-vet in Fenix. Po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj regulatorjev jih je za 333 milijonov evrov prevzela Podravka.

Mercator je novembra predlani podpisal pogodbo za nakup stoodstotnega deleža konkurenčnega trgovca Engrotuš brez dejavnosti Tuš drogerija, a je nato lani, potem ko mu ni uspelo izpolniti pogojev, od prevzema odstopil.