Dijaška organizacija, ljubljanska univerza in Obrtna zbornica zadovoljni z digitalnimi boni

Pred enim tednom so začeli veljati digitalni boni '22, ki jih lahko sprva uveljavljajo učenci zadnje triade osnovnih šol, dijaki in študentje pri nakupu računalniške opreme. Po najnovejših podatkih vladne službe za digitalno preobrazbo je v tem času bone unovčilo 27.621 posameznikov v skupni vrednosti 3,85 milijona evrov.

Od 15. junija naprej lahko učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole, dijaki in študentje pri nakupu računalniške opreme unovčijo digitalne bone '22 v vrednosti 150 evrov. Kasneje bodo digitalni boni na voljo tudi starejšim od 55 let. Unovčiti pa jih je možno do 30. novembra letos. Skupno država za projekt digitalni bon '22 namenja 33,18 milijona evrov.

Od trgovcev prevladuje Big Bang

Po številu in znesku unovčitev bonov še naprej prevladuje trgovec Big Bang. Od minule srede pa do 11. ure danes so zabeležili 18.268 unovčitev v skupni vrednosti 2,09 milijona evrov, izhaja iz podatkov, ki jih je predstavila vladna služba za digitalno preobrazbo.

Sledijo trgovci Anni (3.058 unovčitev v vrednosti 402.522 evrov), iSTYLE (1.793 unovčitev v vrednosti 263.057 evrov), Harvey Norman (1.757 unovčitev v vrednosti 222.197 evrov) in Mimovrste (1.620 unovčitev v vrednosti 202.634 evrov).

Lestvico desetih najbolj priljubljenih ponudnikov za unovčenje bonov sestavljajo še trgovci EPL (608 unovčitev v vrednosti 89.628 evrov), Mercator (381 unovčitev v vrednosti 47.717 evrov), Legit marketing (417 unovčitev v vrednosti 45.743 evrov), E-misija (295 unovčitev v vrednosti 39.442 evrov) in Spar, kjer so upravičenci s 306 unovčitvami ustvarili za 34.049 evrov prometa, še izhaja iz podatkov vladne službe.

Dijaška organizacija: Zakon je podlaga za digitalno opismenjevanje

"Z digitalnimi boni je predsedstvo Dijaške organizacije Slovenije na splošno zadovoljno, saj dijakom omogočajo nakup opreme, ki jo lahko uporabijo za namene izobraževanja, posebej v izrednih razmerah, kot je bilo šolanje na daljavo. Glede porabe lahko povemo, da smo z njo zadovoljni, če gre za porabo, skladno z namenom zakona − dijaku olajšati nakup naprav in pripomočkov, ki jih lahko uporabi pri izobraževanju," so nam sporočili iz Dijaške organizacije Slovenije.



Poudarili so, da zakon o spodbujanju digitalne vključenosti ni zakon, ki mlade spodbuja zgolj k potrošništvu na področju tehnologije, temveč je tudi podlaga za digitalno opismenjevanje in vključevanje učenja digitalnih veščin v izobraževalne procese.

Ljubljanska univerza: Zadovoljni smo, ker so med prejemniki tudi študenti

"Zadovoljni smo, da so bili med prejemnice in prejemnike bonov vključeni tudi študentke in študenti, tako kot smo se v procesu sprejemanja zakona zavzemali na Univerzi v Ljubljani. Upamo, da bodo v zakonu predvideni ukrepi dejansko prispevali k uveljavljanju digitalnih tehnologij in storitev, pridobivanju in krepitvi digitalnih kompetenc ter spodbujanju aktivne vključenosti vseh državljank in državljanov v informacijsko družbo," so zapisali na Univerzi v Ljubljani.

Kupovali so predvsem tablične in prenosne računalnike

"Za nami so sicer šele prvi dnevi koriščenja digitalnih bonov, vendar lahko že zdaj rečemo, da so se v celoti potrdila naša pričakovanja. Učenci, dijaki in študentje so namreč digitalne bone izkoristili predvsem za nakup tabličnih računalnikov, prenosnih računalnikov in slušalk z mikrofonom. V tem tednu v prodaji prevladujejo predvsem tablični in prenosni računalniki, saj skupni delež teh dveh skupin artiklov dosega med 40 in 50 odstotki. Nadpovprečno je tudi povpraševanje po tipkovnicah, miškah, monitorjih, digitalnem papirju, spletnih kamerah in preostali računalniški opremi," so nam pojasnili pri družbi Big Bang.

Obrtna zbornica podpira uvedbo bonov

"Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije seveda podpira spodbude za digitalizacijo, med katere sodijo tudi vrednostni boni za nakup računalniške opreme," so zapisali na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, kjer upajo, da se bodo upravičenci odločali za unovčenje bonov tudi pri manjših poslovnih subjektih ter da bodo tudi ti deležni kosa pogače z naslova digitalnih bonov 2022.