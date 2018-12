Diana iz Moldavije: Slovenci bi lahko bili bolj veseli

Selitev v Slovenijo je bila zanjo kar težka odločitev, kot pravi, "ni sama izbrala Slovenije, ampak je Slovenija izbrala njo". Nikoli si namreč ni mislila, da bo živela v tujini, kaj šele v Sloveniji. "V Moldaviji sem naredila magisterij, imela sem dobro službo in se postavila na lastne noge. Potem pa je prišlo to kot strela z jasnega, življenje se mi je obrnilo za 180 stopinj," razlaga Diana.

Prvi dnevi so bili stresni

Prvih dni v Novi Gorici ne bo nikoli pozabila, pravi: "Prišla sva v soboto, v nedeljo smo imeli družinsko kosilo, v ponedeljek pa je šel mož v službo in sem ostala sama. Nisem znala jezika, na 1.600 kilometrov nisem poznala žive duše, nisem mogla sama v trgovino, nisem poznala mesta … Nič. Niti ne morem reči, da sem začela z ničle, začela sem z minusa."

Prvo leto je bolj ali manj posvetila učenju jezika, v Novi Gorici je obiskovala tečaj, v dobrem letu dni pa se tudi z lastno angažiranostjo naučila toliko, da zdaj lahko povsem običajno komunicira. Tudi na intervjuju se je pogovarjala v slovenščini. Kot pravi, ji je bilo verjetno precej lažje, ker zna tudi rusko.

V jeziku je že toliko sproščena, da zdaj išče tudi službo, vendar, kot pravi, ni lahko. A dodaja, da niti Slovencem, predvsem mladim, ni lahko najti dela, tako da je potrpežljiva. Si pa želi najti delo na področju ekonomije, kar je tudi do zdaj delala in študirala. V Moldaviji je glede dela videla več priložnosti, a kot poudarja, je živela v prestolnici, medtem ko je tu od Ljubljane oddaljena več kot sto kilometrov.

Kar je tu narejeno v enem dnevu, bi lahko v Moldaviji delali več tednov

Standard življenja je po Dianinih besedah bistveno boljši v Sloveniji, vendar se tudi v Moldaviji ne živi tako slabo. Minimalna plača znaša polovico slovenske, a so tudi stroški življenja nižji. Kilogram kruha stane 60 evrskih centov.

Se pa tu stvari odvijajo bistveno hitreje kot v Moldaviji. Kot posebnost omeni dogodek, ko so pred njunim blokom v Novi Gorici posekali drevo in to tako hitro počistili, da tisti, ki so prišli iz službe, sploh niso opazili, da se je kaj zgodilo. "To bi pri nas lahko trajalo tudi več tednov."

Navdušena je tudi nad tem, koliko se v Sloveniji posvečamo infrastrukturi in koliko se je v času, odkar je tu, spremenila Nova Gorica. V Moldaviji je medtem predvsem na vasi življenje še zelo nerazvito, nimajo kanalizacije in urejenega javnega vodovoda, država nima avtocest, temveč le hitre ceste z najvišjo omejitvijo 90 kilometrov na uro.

Je pa v Moldaviji precej bolj razvit javni promet. Ker ga uporablja veliko ljudi, so dobre možnosti za prevoz z avtobusi. Veliko ljudi, predvsem žensk, zato tam sploh nima vozniškega izpita. Med njimi je tudi Diana, ki ga bo tu morala narediti, saj vidi, da z javnim prevozom ne bo daleč prišla.

Diana poudarja, da v nasprotju s številnimi drugimi tujci sama v Sloveniji ni imela negativnih izkušenj z birokracijo. Prav nasprotno je bila navdušena nad njeno hitrostjo. Kot pravi, je dala ovrednotiti svoje magistrsko delo, sam proces pa je trajal le dva meseca. Sprva je bila zelo skeptična, ko je nalogo v Ljubljano poslala kar po pošti, česar v domovini ne bi nikoli naredila. Skrbelo bi jo namreč, da se bo pošta izgubila, tu pa je vse potekalo v najlepšem redu.

Najbolj negativna izkušnja, ki jo je doživela v Sloveniji, je bil zdravstveni sistem. Nerazumljivo ji je, koliko časa traja, da prideš do specialista in da ta ugotovi vzrok bolezni. "Ne vem, ali to velja za celotno zdravstvo, a sama sem imela dokaj slabo izkušnjo. Mislim, da si Slovenci zaslužite boljše zdravstvo, boljši sistem." Foto: Osebni arhiv

Slovenija je lepa, čista in urejena

Čeprav ji na začetku ni bilo ravno najlažje, je Diani Slovenija zelo prirasla k srcu. Kot pravi, je bila prvo leto bolj turistka, zdaj pa že poskuša živeti kot Slovenka. Država se ji zdi neizmerno lepa, čista in urejena, obožuje gore in morje. Nad Slovenijo so zelo navdušeni tudi njeni sorodniki in prijatelji, ki pogosto prihajajo na obisk.

"Že na meji se vidi razlika. Ko prideš iz Hrvaške ali Italije v Slovenijo, takoj vidiš, da si v Sloveniji," je navdušena Moldavijka. Nova Gorica, kjer živita, ji je še posebej všeč, saj je tu našla pravi mir in umirjeno življenje. "To mesto zelo ustreza mojemu značaju. Je majhno, tiho, mirno in ima dober položaj. Ni daleč ne od morja ne od gora."

Slovenijo je poznala že prej, še posebej ji je v spominu ostala Ljubljana, o kateri so se učili že v šoli. "Profesorica nam je razlagala o Ljubljani. Povedala je, da ime izhaja iz besede ljubezen, kar mi je ostalo v posebnem spominu."

Med Slovenci pogreša veselje

Do Slovencev noče biti kritična, opaža pa, da bi lahko bili nekoliko bolj odprti in veseli. "Ko imamo mi praznovanje, se zelo radi poveselimo, plešemo, praznujemo. Jaz bi imela vsak dan obiske, tu to ni v navadi. Veselje je tisto, kar tu najbolj pogrešam."

Kot marsikateri drugi tujec pravi, da je s Slovenci v začetku kar težko navezati stik, zanjo je bilo lažje, ker je družbo dobila z možem.

Jo pa pri Slovencih preseneča, da jih ima ogromno hobije ter da veliko pozornosti in časa posvetijo športu in drugim aktivnostim. "Zelo mi je všeč, koliko časa preživite v naravi."

Nerazumljiva ji je slovenska vloga očeta

Ključna razlika v miselnosti pa je po njenih besedah razumevanje vloge očeta. V Moldaviji so družinske vloge še dokaj tradicionalne. Oče skrbi za ekonomsko plat, mati pa za otroke. Matere imajo po rojstvu otroka celo tri leta porodniškega dopusta, zato je Diano negativno presenetilo, ko je izvedela, da ta v Sloveniji traja le dvanajst mesecev. "Pustiti otroka samega pri tej starosti - to mi ni razumljivo."

Še bolj jo preseneča, kako očetje tu skrbijo za otroke, da jih sami vozijo k zdravniku, v vrtec, šolo. Začudena je bila tudi nad tem, kako malo Slovencev se še poroča, medtem ko je v njeni domovini nenavadno, če partnerja ne skleneta zakonske zveze.

Moldavska poroka še nekoliko bolj tradicionalna

Diana in Jernej sta se v "Ko sem možu za presenečenje spekla tradicionalno moldavsko jed, podobno bureku, je vprašal, ali je bila mama na obisku." Foto: Osebni arhiv Sloveniji poročila samo civilno, posebne zabave tu nista imela, so pa toliko večjo poroko priredili v Moldaviji, kjer so na svatbi imeli nekaj več kot sto gostov. Kot pravita, so moldavske poroke običajno še večje, pride tudi dvesto, tristo svatov.

Samo poročno slavje se od slovenskega nekoliko razlikuje, kar je še posebej presenetilo Jerneja, njegova poroka je bila namreč zanj prva moldavska poroka. "Običaji in igre so drugačni, predvsem pa imajo poseben protokol. Vse mora potekati po načrtu ob točno določeni uri. Priče tako pripeljejo svoje goste in morajo takoj po torti domov. Še bolj presenečen sem bil, ko sem jedel večerjo. Priganjali so me, da je ura za ples, in se mi čudili, ko sem vprašal, ali lahko počakajo samo dve minuti," v smehu razlaga Dianin mož.

Pri tem poudarja, da je na moldavskih porokah res veliko hrane, ki je zelo okusna. Slavje zjutraj običajno nadaljujejo na nevestinem domu, kjer sosedje pripravijo juho, "da pomiri alkoholne učinke", dodaja.

Dvojni božični prazniki

Podobno je tudi za božične praznike, ko se družina zbere že zjutraj in skupaj preživi ves dan, na mizi pa je ogromno hrane. Prav s tega vidika ni dobro božiča najprej praznovati v Sloveniji, nato pa še pravoslavnega v Moldaviji, se pošali Jernej.

Tako je tudi letos, v teh dneh namreč potujeta v Moldavijo, kjer bosta praznovala še v krogu Dianine družine. Sicer pa si Diana želi ostati v Sloveniji, a ne izključuje možnosti, da bi kdaj odpotovala tudi kam drugam.