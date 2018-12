Rusinja: Včasih mi je žal, da smo izbrali Slovenijo, ne Italije

Juliano so v Slovenijo poslali starši. Imela je komaj 23 let in zaupali so ji vodenje novoustanovljenega podjetja. Tu je zdaj že celo desetletje, poročila se je s Slovencem in vodi uspešno podjetje, ki se ukvarja z distribucijo ukulel. To bi bilo lahko še bolj uspešno, če bi dobila slovensko državljanstvo in s tem potni list, pravi.

Juliano so starši najprej poslali na šolanje v London, po končanem študiju je leto dni preživela v rodni Moskvi, nato so jo poslali v Slovenijo. Njena družina ima v Rusiji podjetje za distribucijo glasbil, ki so ga želeli razširiti tudi v Evropo in drugod po svetu. To nalogo so prepustili takrat komaj 23-letni Juliani.

"V Slovenijo sem prišla brez kakršnegakoli stika, prijatelja, nič nisem vedela. Starši so mi dali ključe od avta ter rekli, da me tam čakata hiša in podjetje," pripoveduje Juliana, ki v Sloveniji zdaj živi že deset let.

Vsako leto v Slovenijo pripeljejo okoli 50 tisoč ukulel, od tega jih tu prodajo približno deset odstotkov, vse preostalo razpošljejo v tujino. Foto: Osebni arhiv

Iz Slovenije vsako leto razpošlje okoli 50 tisoč ukulel

Slovenijo so izbrali, ker se jim je zdelo, da bo v tistem trenutku tu najlažje odpreti podjetje, prednost so bili tudi bližina Luke Koper, razmeroma hitri carinski postopki ter dober izhodiščni položaj za razpošiljanje po drugih državah v Evropi.

Odprli so podjetje Flight, ki se je sprva ukvarjalo z distribucijo različnih glasbil po Sloveniji in drugje v Evropi. "Začeli smo s prodajo kitar, hodila sem od trgovine do trgovine," razlaga Juliana in dodaja, da ji je prvo leto v Sloveniji tako pri poslu kot pri vključevanju v družbo pomagalo mlado dekle iz Litve, ki jo je spoznala prek spleta.

Z leti so se specializirali zgolj za izdelavo in distribucijo tradicionalnega havajskega glasbila ukulela. Z oblikovanjem se ukvarjajo v Rusiji, izdelujejo jih v sedmih tovarnah na Kitajskem, pripeljejo v Slovenijo in nato razpošiljajo po vsem svetu.

Vsako leto v Slovenijo pripeljejo okoli 50 tisoč ukulel, od tega jih tu prodajo približno deset odstotkov, vse preostalo razpošljejo v tujino. Kot pravi, so eno največjih podjetij na svetu, ki dela to glasbilo.

"Papirček, ki ga dobim kot žena Slovenca, je kot doma narejen"

S samim poslovanjem v Sloveniji nima težav, precej težav pa ji povzroča to, da Slovenija ne dovoljuje dvojnega državljanstva. Slovenskega bi sicer že lahko dobila, a bi se morala odpovedati ruskemu. To zanjo ni sprejemljiva možnost, saj bi se s tem odrekla tudi vsemu, kar ima v Rusiji, vključno z vsem družinskim premoženjem in podjetjem, ki ga bo verjetno nekoč podedovala po starših.

"Včasih mi je žal, da smo z družino za sedež podjetja izbrali Slovenijo, ne Italije, ker bi tam že zdavnaj imela dvojno državljanstvo kot vse moje ruske prijateljice, ki živijo tam," pravi Juliana.

In zakaj je to ovira pri poslovanju? Ker potuje z ruskim potnim listom, običajno potrebuje še vizum, kar vsako službeno pot podraži in podaljša urejanje dokumentacije. "Prav zavidam možu, ker se mu ni treba ukvarjati s tem. Ko potujeva v ZDA, samo izpolni Esto in to je to. Jaz moram izpolnjevati dolge formularje, kot da sem neki kriminalec."

Še bolj bizaren se ji zdi "dokument", ki ga mora nositi s seboj kot žena Slovenca. Ta je pogosto bolj ovira kot pomoč: "Tisti papirček, ki ga dobim kot žena Slovenca, je zelo čuden, videti je kot doma narejen. V Ameriki ali na Kitajskem to gledajo in jim ni nič jasno, dolgo me preverjajo in včasih se res težko vrnem domov. S slovenskim potnim listom bi veliko lažje potovala in sklepala posel."

Juliana se je v Sloveniji zaljubila v Slovenca in se z njim poročila. Foto: Osebni arhiv

Učenje tujih jezikov je zanjo hobi

Pogoje za pridobitev državljanstva v Sloveniji sicer izpolnjuje, vključno z znanjem slovenščine. Lani je namreč opravila izpit na najvišji stopnji. V nasprotju s številnimi tujci v Sloveniji se Juliana učenja slovenščine ni ustrašila, jezik je osvojila zelo hitro.

Pravi, da je učenje jezikov zanjo že hobi. Pogovorne italijanščine se je prek pogovora naučila v zgolj treh mesecih, španščino je osvojila v nekaj mesecih več. Ker sta jo zanimali korejska glasba in kultura, se je naučila še korejščine. Zdaj se z možem lotevata poslovne kitajščine.

"Govorim šest jezikov. Učim se jih, ker me zanimajo. Poleg tega mi zelo koristijo pri delu, skoraj vsak dan uporabljam vse jezike," pojasnjuje Juliana, ki mora vsakodnevno sodelovati s poslovnimi partnerji po vsem svetu.

Ob tem se pošali, da je ob prihodu v Slovenijo čutila nekakšen pritisk, da se mora naučiti več jezikov, saj večina Slovencev govori več jezikov.

"Kot Rusinja se tu zelo dobro počutim"

Tudi sicer pravi, da smo Slovenci precej odprti do tujcev, kot Rusinja je vedno imela občutek, da je s tem vzbudila posebno pozornost. "Ko sem živela v Angliji, sem vedno imela občutek, da sem jim kot Rusinja nadležna, tu tega občutka nisem imela nikoli. Nasprotno, v Sloveniji je to neka dodana vrednost."

To jo preseneča, saj je veliko držav, predvsem zaradi politike, dokaj negativno nastrojenih proti Rusiji. V Sloveniji tega ni nikoli doživela. Kot pravi, tudi v slovenskih medijih opaža, da so precej nevtralni glede zunanje politike, vsaj kar zadeva Rusijo, česar drugje ne opaža. "Kot Rusinja se zato tu dobro počutim."

Je bila pa nekoliko presenečena, ko je prišla v Slovenijo in ugotovila, da je večina njenih vrstnikov takrat še študirala. "To je precej evropska zadeva. Rusi precej hitreje doštudiramo, za študij moramo namreč precej plačati. Pri 26 letih, ko doštudirajo Slovenci, ima veliko mladih Rusov že drugo diplomo," omenja.

V Sloveniji obožuje deskanje na snegu in ... Foto: Osebni arhiv

"Slovenci preveč jamrate"

Juliana Slovencem polaga na srce, da preveč tarnajo in se pritožujejo nad razmerami v državi. "Slovenci preveč jamrate. Zdi se mi, da niste tako pozitivni, kot bi lahko bili, ne cenite tega, kar imate. Poglejte naokoli, kaj vse imate, kako čisto je tu."

Standard življenja v Moskvi, od koder prihaja, je dokaj podoben razmeram v Sloveniji, medtem ko je življenje številnih Rusov zunaj prestolnice precej težje. "Mislim, da je med vsemi slovanskimi državami v Sloveniji standard najvišji. Tudi ko hodim po teh državah, pogosto slišim, da jim je Slovenija vzor."

Omenja tudi, da je življenje v Rusiji zaradi vpliva oblasti lahko tudi precej bolj stresno in nesproščeno. Podrobneje o tem noče govoriti, dodaja pa, da ruska zakonodaja v zadnjih letih skuša nekoliko slediti evropski, sprejema novo pokojninsko zakonodajo, zaposleni imajo več pravic.

Tudi sama Moskva z novim županom doživlja precej sprememb, mesto je veliko bolj urejeno in lepše, predvsem je bilo veliko obnove deležno pred svetovnim prvenstvom v nogometu, ki ga je letos gostila Rusija.

... gorsko kolesarjenje, za kar izkoristi čas vsakič, ko ima priložnost. Foto: Osebni arhiv

Novoletna okrasitev v Rusiji precej bolj pestra

V Moskvo v zadnjem času potuje vedno več. Tam bo preživela tudi letošnje božično-novoletne praznike, ki jih praznujejo nekoliko drugače kot v Sloveniji.

Ker je božič kasneje, je poudarek praznovanja na novem letu. Zaradi kitajskega koledarja sta okrasitev in tudi samo praznovanje zelo vezana nanj. "Če je leto tigra, je vse v oranžni barvi. Prihodnje leto bo leto svinje, zdaj vse trgovine prodajajo majhne svinje, ki si jih ljudje podarjajo. Moja mama je želela kupiti ali si vsaj izposoditi svinjo, da bi jo fotografirala skupaj z ukulelo, pa se je ne da dobiti, ker so vse razprodane," še pove v smehu.

Rojena v Jugoslaviji, ostati želi v Sloveniji

Dolgoročno si želi ostati v Sloveniji. Ko pomisli na težave zaradi državljanstva, ji je sicer težko, da so izbrali Slovenijo, a hkrati priznava, da v nasprotnem primeru ne bi spoznala svojega moža Slovenca.

"Ko me mine bes, sem zelo vesela, da sem tu. Tudi starši, ko pridejo na obisk, se tu zelo dobro počutijo." Njeni starši so sicer nekaj časa zaradi očetove službe na veleposlaništvu živeli v Beogradu, kjer se je Juliana tudi rodila.

"Ko me mine bes zaradi državljanstva, sem zelo vesela, da sem tu." Foto: Osebni arhiv

Ste se kdaj vprašali, kako se godi tujcem v Sloveniji? V rubriki Tujci v Sloveniji vsako soboto predstavljamo nekoga, ki ga je življenje pripeljalo v našo državo, da nam pove, kako se tu znajde, ali smo Slovenci odprti do prišlekov, čemu se je na začetku najbolj smejal, ali mu je Slovenija všeč, kakšna je država, iz katere prihaja. Imate tudi vi ženo, soseda, sodelavko, znanca, ki prihaja iz tujine? Vabljeni, da svoje predloge pošljete na ana.rupar@tsmedia.si.