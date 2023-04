DeSUS zavrnila ponudbo Gibanja Svoboda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik DeSUS Anton Rifelj je na današnji novinarski konferenci dejal, da so na kongresu konec marca sklenili, da se Gibanju Svoboda ali kateri drugi stranki ne bodo priključili. Bodo pa s koalicijo projektno sodelovali pri napovedanih reformah, torej pokojninski, zdravstveni, davčni in pri zakonu o dolgotrajni oskrbi.

Rifelj je dejal, da so se predstavniki DeSUS sestali z Gibanjem Svoboda, prejšnji teden tudi s predstavniki SD in da so se "pomembno zbližali". Čakajo še na sestanek z ministrom za delo in koordinatorjem Levice Luko Mescem.

DeSUS v pripravo svojih izhodišč

Predlog Gibanja Svoboda o združitvi so zavrnili. "Ni možna združitev kot s SAB ali pa LMŠ, ampak je možno sodelovanje na projektih," je dejal Rifelj, predvsem pri tistih, ki jih napoveduje vlada in njen predsednik Robert Golob.

Pripravili bodo svoja izhodišča, ki jih bodo uskladili tudi s civilno družbo oz. z Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in Sindikatom upokojencev Slovenije (SUS), s katerima so se že sestali. "Da dobimo čim večjo težo in pa da bomo lahko ne nazadnje tudi vplivali na te reforme," je pojasnil. Pripravljena izhodišča bodo namreč nato usklajevali s koalicijo.

Cilj začasnega vodstva je, da do naslednjega kongresa, ki bo januarja prihodnje leto, naredijo čim več. V poganjanjih z ministrstvi in parlamentarnimi strankami pa želijo doseči dogovor, ki bo v korist upokojencem, ranljivim in starejšim ljudem.

Rifelj: Ulica ni primerna pot za spremembe

Protestov upokojencev pod okriljem Pavla Ruparja niso želeli komentirati. "Nismo za ulico, mi smo za to, da se pogovarjamo za mizo, s številkami in seveda, da se izpogajamo za mizo. Ulica ni primerna pot za spremembe," je dejal Rifelj.

DeSUS, ki trenutno šteje okoli osem tisoč članov, po besedah Riflja v zadnjem času beleži priliv članov. Prav tako so sedež stranke preselili v Celje, saj je prostore v Ljubljani po porazu na parlamentarnih volitvah prejšnje vodstvo prodalo. "Za najem prostorov od občine Celje imamo 150 evrov mesečne najemnine," je razkril. Iščejo pa tudi rešitve za ljubljansko pisarno. Do tedaj pa bodo uporabljali digitalizacijo in načine dela od doma, je dodal nekoliko v šali.

Za konec je dejal še, da so v stranki zdaj zaključili z zgodovino. "Da vam ne bo treba poročati o prepirih," je dejal novinarjem.