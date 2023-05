DeSUS: Upokojenci, invalidi in starejši so od politike pozabljeni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V DeSUS so danes med drugim izpostavili težave zlasti na področju zdravstva, socialnega skrbstva in pokojninskega sistema.

Stranka DeSUS je danes predstavila svoje poglede na vprašanja, ki se dotikajo upokojencev, saj ocenjujejo, da so upokojenci, invalidi in starejši od politike pozabljeni, odkar stranki ni uspel preboj v DZ. Predloge glede zdravstva in dolgotrajne oskrbe želijo predstaviti tudi premierju Robertu Golobu.