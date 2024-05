DeSUS in Dobra država vložili listo kandidatov za evropske volitve

DeSUS in Dobra država sta danes vložili skupno listo kandidatk in kandidatov za volitve poslancev v Evropski parlament. Nosilec liste Uroš Lipušček je ob vložitvi izpostavil, da se bodo osredotočali predvsem na mir, saj menijo, da je ta ključen za vzdrževanje socialne države v Sloveniji in Evropski uniji.

Kot druge poudarke njihove kampanje je Lipušček izpostavil prizadevanja proti centralizaciji in povečanje konkurenčnosti EU. "Ne smemo privoliti v centralizacijo Evropske unije, o kateri bodo odločale samo neke velike države. Moramo tudi povečati konkurenčnost EU, ker bomo samo na ta način ohranili socialno državo in Evropa je bila v povojnem obdobju sinonim socialne države oziroma države blaginje," je zatrdil.

Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da so "tudi slovenski politiki začeli govoriti o miru". Vlado je pozval, da na petkovem zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov, ki bo posvečena Palestini, diplomatsko prizna to državo. Prepričan je, da sta mir v Ukrajini in Gazi prvi korak k temu, da bo EU še naprej delovala tako, kot je bilo zamišljeno.

Prioriteta so nacionalni cilji

"Jaz si bom prizadeval, ko bom izbran v Evropski parlament, da bom zastopal nacionalne cilje Slovenije in predvsem tudi slovenske civilne družbe, saj smo neformalni predstavniki celotne slovenske civilne sfere," je dodal. Izrazil je prepričanje, da bodo volivci izbrali skupno listo zunajparlamentarnih strank DeSUS in Dobra država.

Za nekdanjim dopisnikom Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Lipuščkom se bodo na kandidatni listi zvrstili strokovnjakinja za področje zdravstvenega varstva Doroteja Novak Gosarič, nekdanji župan občine Lendava in po umiku Karla Erjavca s čela DeSUS leta 2021 tudi začasni vodja stranke Anton Balažek, podžupanja občine Velenje Darinka Mravljak, nekdanji novinar RTVS Drago Bulc, igralka in pesnica Saša Pavček, arhitekt Stojan Lipolt, svetovalka na ministrstvu za zdravje in podpredsednica Dobre države Natalija Tripković ter ekonomist Bogomir Kovač.

Kandidatne liste za evropske volitve je doslej vložilo devet strank. Listi parlamentarne NSi in zunajparlamentarne stranke Vesna je Državna volilna komisija (DVK) že potrdila, na današnji seji pa bo odločala še o ustreznosti kandidatnih list parlamentarnih strank Svoboda, SDS, SD in Levica ter zunajparlamentarnih strank SLS in Resni.ca. O veljavnosti vložene liste kandidatov stranke DeSUS in Dobra država bo DVK predvidoma odločala na eni od prihodnjih sej.