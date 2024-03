Delno sodbo o zakonitosti odpovedi Graha Whatmougha od RTVS pričakovati v naslednjih tednih

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je na današnji obravnavi tožbe nekdanjega v. d. generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Andreja Graha Whatmougha proti RTVS odločilo, da bo o zakonitosti odpovedi delovnega razmerja od RTVS v delni sodbi odločilo v naslednjih dveh do treh tednih, nato pa nadaljevalo postopek.

Na današnji obravnavi se je sodišče posvetilo le zakonitosti ali nezakonitosti odpovedi delovnega razmerja Graha Whatmougha. Slednji kot tožnik trdi, da vročitev odpovedi ni bila pravilna, tožena stranka RTVS pa dokazuje, da je opravila vročitev skladno z zakonom o upravnem postopku.

Svet zavoda je namreč 30. junija 2023 sklenil, da začne postopek razrešitve Graha Whatmougha. Ker pa mu razlogov za razrešitev in poziva k odgovoru niso uspeli vročiti, so se odločili za vročanje z javnim naznanilom. Objavili so ga 11. julija 2023, v skladu z zakonodajo pa se je vročitev štela kot opravljena 26. julija 2023. Grah Whatmough se v določenem roku tudi ni odzval na očitke.

Grah Whatmough je pred sodiščem dejal, da je bil od 5. junija do 13. julija 2023 na dopustu, ki mu ga je odobril nekdanji predsednik programskega sveta RTVS Peter Gregorčič, nato pa od 14. julija v bolniškem staležu. Med tem časom ga po njegovih besedah ni kontaktiral nihče iz RTVS, "čeprav so to možnost imeli". Službenega telefona in elektronskega naslova med tem časom ni uporabljal, lani spomladi pa se je preselil v nedokončano hišo, je dejal.

Zaslišali tudi Forbicija

Zaslišan je bil tudi predsednik sveta RTVS Goran Forbici, ki je predsedoval sejam sveta RTVS v času postopka razrešitve Graha Whatmougha. Za javno objavo njegove odpovedi so se odločili, ker Graha Whatmougha tudi potem, ko so najeli detektivsko agencijo, ni bilo mogoče najti. Na naslovu, ki ga je na RTVS navedel kot stalnega in od koder je tudi prejemal potne stroške, namreč ni prebival.

Da je bila hiša, kjer naj bi tožnik dejansko živel, nevseljiva, v fazi gradnje in brez poštnega nabiralnika, kot je dolžnost po zakonu o poštnih storitvah, izhaja iz fotografij iz detektivskega poročila, zato vročitev na tem naslovu dejansko ni bila mogoča, je dejal zastopnik RTVS Jožef Klavdij Novak. Sosedje so povedali, da tožnika ne poznajo in da dejansko tam ne živi. Ker se Grah Whatmough ni odzival na klice in elektronska sporočila, je lahko tožena stranka ravnala samo tako, da je vročitev izvedla z javno objavo, je dejal Novak.

Uradnega postopka na upravni enoti za ugotavljanje naslova Grah Whatmougha svet RTVS ni sprožil. Forbici mu je poslal več elektronskih sporočil na uradni e-naslov in ga spraševal po naslovu, saj je Grah Whatmough pred tem prek tega naslova komuniciral z upravo RTVS, je dejal Forbici. Grah Whatmough pa je dodal, da je komuniciral le s tajništvom.

Na sodišče je bil kot priča vabljen tudi Drago Zadergal iz pravne službe RTVS, ki pa se vabilu ni odzval.

Sodnica je ocenila, da je zadeva zrela, da izda delno sodbo glede zakonitosti odpovedi, nato pa bodo postopek nadaljevali po pravnomočnosti delne sodbe in morebitnih pritožbah. Ocenjuje, da bi lahko bil postopek v celoti zaključen do konca leta.

Novak je dejal, da delna sodba pomeni le odločitev o delu zahtevka. Tožnik ima namreč več zahtevkov na nezakonitost odpovedi in odškodninski zahtevek. "Šele če bi se ugotovilo, da je odpoved, da je razrešitev in tudi prenehanje delovnega razmerja nezakonito, bi se potem v nadaljevanju lahko ukvarjalo z drugimi zahtevki," je pojasnil Novak. Grah Whatmough se je medtem 4. avgusta zaposlil v drugem podjetju, poleg tega je bil vršilec dolžnosti, njegova funkcija pa bi z imenovanjem nove uprave čez nekaj dni v vsakem primeru prenehala, je še izpostavil Novak.

Glede na potek zaslišanj Grah Whatmough pričakuje, da bo sodišče ugotovilo, da je prišlo do kršitve pravil vročanja in ugodno rešitev zanj kot tožnika. Glede očitkov na njegovo neodzivnost in težav z naslovi pa je dejal le: "Smo danes vse naslovili na sodišču."