Svet RTVS je razrešil Graha Whatmougha

Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je danes razrešil v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha. V postopku razrešitve, ki so ga začeli 30. junija, mu med drugim očitajo sprejemanje odločitev, ki po njihovi oceni ne sodijo med tekoče posle. Za novega v. d. generalnega direktorja so do začetka dela uprave imenovali Zvezdana Martiča. Svetniki so bili pri obeh odločitvah soglasni.

Svetniki so bili na današnji izredni seji pri obeh odločitvah soglasni.

Martič, ki so ga že sredi julija imenovali za predsednika uprave zavoda, bo v. d. generalnega direktorja najdlje do 17. avgusta. Takrat bo predvidoma že izvoljen tudi delavski direktor v upravi, tako da bo uprava lahko začela delo.

Martič se je po imenovanju za v. d. generalnega direktorja članom sveta zahvalil za zaupanje in jim zagotovil, da ga ne bo zlorabil.

V. d. direktorja se ni odzval na očitke

Svet zavoda je že 30. junija sklenil, da začne postopek Whatmoughove razrešitve. Ker pa mu razlogov za razrešitev in poziva k odgovoru niso uspeli vročiti, so se odločili za vročanje z javnim naznanilom. Objavili so ga 11. julija, v skladu z zakonodajo pa se je vročitev štela kot opravljena 26. julija. Rok, do katerega bi se Whatmough lahko odzval na očitke, se je iztekel v ponedeljek. Vendar pa tega ni storil.

Člani sveta mu očitajo nespoštovanje sklepa sveta, po katerem bi jim moral zagotoviti strokovno pravno pomoč za izvajanje pristojnosti in nalog sveta. V nadaljevanju mu oporekajo, da nekatere njegove odločitve ne sodijo med tekoče posle. Kot takšne vidijo denimo nakup grafik v vrednosti 37.700 evrov, prodajo delnic Eutelsat Communications in sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z Rajkom Geričem na mestu urednika oddaj scenarista in zatem še aneksa za funkcijo odgovornega urednika v informativnem programu drugega televizijskega sporeda.

Forbici se bo lažje vrnil na dopust

Razprava članov sveta je bila kratka. Igor Prassel, ki je v svetu na predlog Nacionalnega sveta za kulturo, je obžaloval, da postopka razrešitve niso začeli še prej. Po besedah Ilinke Todorovski, ki je v svetu na predlog sveta delavcev RTVS, pa je Grah Whatmough tudi po 30. juniju nadaljeval poseganje v servis. "Po 30. juniju se je zgodilo še več primerov, ki bi bili lahko dodaten razlog za njegovo razrešitev," je poudarila. "Glede na to je skrajni čas, da končamo to zgodbo," je sklenila.

Predsednik sveta Goran Forbici pa je dejal, da se bo zdaj lažje vrnil na dopust in se bo manj bal neprijetnih sporočil iz tajništva zavoda.