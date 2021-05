Dedovanje: pet stvari, ki bi jih morali vedeti vsi

Oglasno sporočilo

1. Oporoka

Oporoka je pisna listina, s katero zapustnik določi, kako naj se po njegovi smrti razdeli njegovo premoženje. Oseba, ki napiše oporoko, je oporočitelj, osebe, ki jih je določil kot dediče, so oporočni dediči.

Če zapustnik ne napiše oporoke, se po njegovi smrti premoženje razdeli v skladu z Zakonom o dedovanju. Ta določa naslednje dedne rede:

dediči prvega reda so zapustnikovi otroci (tudi posvojenci) in preživeli zakonec (tudi izvenzakonski partner), ki dedujejo po enakih delih. Če ni potomcev, dedujejo

so zapustnikovi otroci (tudi posvojenci) in preživeli zakonec (tudi izvenzakonski partner), ki dedujejo po delih. Če ni potomcev, dedujejo dediči drugega reda . Starši (tudi posvojitelji) si razdelijo polovico po enakih delih, drugo polovico dobi preživeli zakonec ali zunajzakonski partner. Če ni ne potomcev ne staršev, dedujejo

. Starši (tudi posvojitelji) si razdelijo polovico po enakih delih, drugo polovico dobi preživeli zakonec ali zunajzakonski partner. Če ni ne potomcev ne staršev, dedujejo dediči tretjega reda, to pa so dedi in babice pokojnega ter njihovi potomci.

po telefonu. Pokličite 01 280 8000 in povejte kodo SIOL, s katero pridobite dodatnih pet minut pogovora BREZPLAČNO ob zakupu desetih minut po promocijski ceni 19,90 €. Potrebujete pravni nasvet ali pomoč pri pisanju oporoke? Pravno svetovanje je zdaj dostopno tudi

2. Nujni delež

Tudi če je oseba napisala oporoko in v njej določila drugače, lahko nujni dediči zahtevajo nujni delež. Nujni dediči so:

pokojnikovi otroci in posvojenci,

pokojnikovi starši,

pokojnikov preživeli zakonec.

V primeru, da so trajno nezmožni za delo in nimajo potrebnih sredstev za življenje, so lahko nujni dediči tudi pokojnikovi dedi in babice ter bratje in sestre.

po telefonu. Pokličite 01 280 8000 in povejte kodo SIOL, s katero pridobite dodatnih pet minut pogovora BREZPLAČNO ob zakupu desetih minut po promocijski ceni 19,90 €. Vas zanima, če ste upravičeni do nujnega deleža ali v kakšnem znesku? Pravno svetovanje je zdaj dostopno tudi

3. Dedovanje dolgov

Dedovanje pomeni univerzalno nasledstvo, kar pomeni, da se dedujejo tako pravice kot tudi dolgovi. Zakon o dedovanju določa, da dedič za zapustnikove dolgove odgovarja z vsem svojim premoženjem, pri čemer je dedovanje dolgov omejeno na višino podedovanega premoženja.

po telefonu. Pokličite 01 280 8000 in povejte kodo SIOL, s katero pridobite dodatnih pet minut pogovora BREZPLAČNO ob zakupu desetih minut po promocijski ceni 19,90 €. V primeru, da menite, da bi bila vaša dediščina lahko obremenjena z dolgovi, je vsekakor smiselno, da se posvetujete s pravnim strokovnjakom. Pravno svetovanje je zdaj dostopno tudi

Tako kot pravice se dedujejo tudi dolgovi.

4. Odpoved dedovanju

Bodisi zaradi dolgov ali pa v korist sodedičev se dedič lahko odpove svojemu dednemu deležu. To lahko stori na sami zapuščinski obravnavi na sodišču. Pri tem je treba poudariti, da odpoved dedovanju ni možna, če je dedič do zapuščinske obravnave že razpolagal z zapuščino, razen če je to storil z namenom njene ohranitve.

Možno je tudi podpisati poseben sporazum v času, ko je zapustnik še živ. Gre za sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, ki se pogosto uporablja predvsem v primerih, ko je bodoči dedič že pred smrtjo zapustnika prejel določeno premoženje ali ugodnost.

po telefonu. Pokličite 01 280 8000 in povejte kodo SIOL, s katero pridobite dodatnih pet minut pogovora BREZPLAČNO ob zakupu desetih minut po promocijski ceni 19,90 €. Imate vprašanja o dedovanju? Pravno svetovanje je zdaj dostopno tudi

5. Davek na dedovanje

Obdavčitev dediščine ureja Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD). Po tem zakonu:

so dediči prvega reda (potomci in preživeli zakonec) oproščeni plačila davka na dediščino,

se davek za vse ostale dediče odmeri glede na dedni red in vrednost zapuščine.

Premičnine do vrednosti pet tisoč evrov niso predmet obdavčitve.

po telefonu. Pokličite 01 280 8000 in povejte kodo SIOL, s katero pridobite dodatnih pet minut pogovora BREZPLAČNO ob zakupu desetih minut po promocijski ceni 19,90 €. Imate vprašanja glede obdavčitve? Pravno svetovanje je zdaj dostopno tudi

Tako kot v marsikateri drugi situaciji boste tudi v zvezi z dedovanjem na boljšem, če se boste prej dobro pozanimali. Za take primere so vam naši strokovni pravni svetovalci preko storitve Pravnik na dlani na voljo po telefonu! Ker lahko že nekaj minut pravnega svetovanja reši vašo težavo.

Naročnik oglasne vsebine je 12media, d.o.o.