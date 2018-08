Dars v polletju s skoraj 65 milijoni evrov dobička

Prihodki iz poslovanja so se v medletni primerjavi povečali za pet odstotkov na 221,5 milijona evrov, čisti prihodki od prodaje pa prav tako za pet odstotkov na 214,1 milijona evrov.

Odhodki so bili s 114,1 milijona evrov v primerjavi s prvim polletjem lani višji za sedem odstotkov, bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) pa je s 180,7 milijona evrov za štiri odstotke presegel rezultat iz prvih šest mesecev lani, piše v nerevidiranem polletnem poročilu, objavljenem prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Največ prihodkov prinašajo cestnine

Daleč največji delež Darsovih prihodkov so prihodki od cestnin. Ti so se v šestih mesecih ustavili pri 207,1 milijona evrov, kar je štiri odstotke več kot v prvem polletju lani. Prihodki od vinjet so ob naraščanju prometa z 78,4 milijona evrov za šest odstotkov presegli tiste iz obdobja med januarjem in koncem junija lani, prihodki od cestnin za tovorni promet pa so bili s 122,5 milijona evrov višji za tri odstotke. Prihodki od cestnin za karavanški predor so se povečali za osem odstotkov na 6,1 milijona evrov.

V družbi so te rezultate pospremili z besedami, da cestninski kilometri tovornih vozil še vedno naraščajo, glavna vzroka za to pa sta povečan promet tovornih vozil po slovenskih avtocestah in hitrih cestah ter cestninjenje vsega omrežja z uvedbo sistema elektronskega cestninjenja DarsGo, ki je zaživel s prvim aprilom.

Letos višji stroški storitev in uvedba sistema DarsGo

Na področju stroškov so v Darsu omenili, da so bili stroški materiala višji za 30 odstotkov, in to zaradi obilnih snežnih padavin v februarju in marcu, kar je vplivalo na povečano porabo posipnih materialov ter goriva. Glede na preteklo leto so bili višji tudi stroški storitev. Novi so bili ob uvedbi sistema DarsGo stroški storitev zunanjih servisov DarsGo.

Dolgoročne obveznosti Darsa so bile ob koncu junija s 2,15 milijarde evrov za pet odstotkov nižje kot v enakem času lani.

Med investicijskimi projekti Dars trenutno na več delih avtocestnega omrežja izvaja odstranjevanje cestninskih postaj, v bližnji prihodnosti pa je največji Darsov projekt začetek izgradnje slovenskega dela druge cevi predora Karavanke.

Dars je konec julija kot izvajalca del izbral turško podjetje Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret, katerega ponudba v vrednosti 89,3 milijona evrov brez DDV je bila bistveno cenejša od preostalih osmih ponudb. Vendar pa postopek izbora še ni končan, saj so se tri neizbrana podjetja pritožila. Cilj je sicer, da promet po drugi cevi, ki jo bo na avstrijski strani gradilo podjetje Swietelsky, steče v začetku 2024.