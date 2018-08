Celjsko sodišče nekdanjima vodilnima v Darsu dosodilo odpravnino

Nekdanja prvi mož Darsa Matjaž Knez in član uprave Franc Skok, ki sta bila leta 2016 zaradi hujših kršitev razrešena s položaja, nista uspela s tožbo, s katero sta poskušala doseči ničnost sklepov odpoklica. Jima je pa sodišče po poročanju Financ dosodilo pravico do odpravnine. Na Darsu se o pritožbi na sodbo, ki ni pravnomočna, še niso odločili.

Nadzorniki Družbe za avtoceste RS (Dars) pod vodstvom Marjana Mačkoška so Matjaža Kneza in Franca Skoka zaradi hujših kršitev obveznosti s položaja razrešili 13. januarja 2016.

Po informacijah Financ so ju nadzorniki razrešili, ker jim nista predložila ustanovnega akta hčerinske družbe Delcom, za katero so nadzorniki med drugim ugotovili tudi, da ima nesporazumno velik osnovni kapital in da zanjo ni nobene potrebe po dvotirnem sistemu upravljanja.

Knez in Skok sta nato s tožbo izpodbijala sklep odpoklica s položaja, a je sodišče, kot so pojasnili na Darsu, zavrnilo vse zahtevke tožnikov v zvezi z ničnostjo sklepa nadzornega sveta o odpoklicu s funkcije.

Okrožno sodišče v Celju pa je Knezu in Skoku ugodilo v delu zahtevka za plačilo odpravnine po njunih pogodbah o zaposlitvi. Po pojasnilih Darsa je odškodnina oz. odpravnina določena v pogodbi o zaposlitvi določena v višini šestih plač. Pri Knezu gre za okoli 54.000 evrov bruto, k čemur bo treba v primeru pravnomočnosti sodbe prišteti še obresti, ki so začele teči z dnem razrešitve. Pri Skoku gre za 48.500 evrov bruto, plus obresti.

Na Darsu zadeve podrobneje ne komentirajo

Ker postopek še ni pravnomočno zaključen, na Darsu zadeve podrobneje ne komentirajo, so pa pojasnili, da imajo čas za odločitev do približno sredine prihodnjega meseca.

Tožnika sta sicer pred celjskim delovnim sodiščem pred časom vložila tudi tožbi zaradi nezakonitosti prenehanja delovnega razmerja, s katero sta zahtevala reintegracijo in priznanje pravic iz delovnega razmerja za obdobje od prenehanja delovnega razmerja naprej in obračun mesečne plače.

Na prvi stopnji je sodišče njuna zahtevka zavrnilo. Knez in Skok sta vložila pritožbo, a jo je višje delovno in socialno sodišče lani zavrnilo in potrdilo sodbo prve stopnje. Knez in Skok sta zoper omenjeno pravnomočno sodbo januarja letos vložila revizijo, Dars je vložil odgovor. Kot so pojasnili na Darsu, v zadevi Skok odločitev vrhovnega sodišča še čakajo, v zadevi Knez pa smo prejeli sodbo sodišča, s katero je revizija zavrnjena.