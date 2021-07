Anton Olaj imenoval novega namestnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Generalni direktor policije Anton Olaj je z današnjim dnem za novega namestnika generalnega direktorja policije imenoval Danijela Žibreta, ki bo na tem mestu zamenjal Tomaža Pečjaka, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Žibret je od februarja 2013 vodil Policijsko akademijo, pred tem pa je bil med drugim tudi direktor uprave uniformirane policije.

Kot so zapisali na Generalni policijski upravi, bo Pečjak odslej opravljal dela in naloge v vodstvu policije, in sicer bo vodil različne projektne skupine. Vodenje Policijske akademije pa bo začasno prevzel Ivo Holc.

O menjavah v vrhu policije je sicer danes poročalo več medijev. Po navedbah časnika Dnevnik in spletnega Večera naj bi bil blizu odhodu tudi drugi namestnik Stanislav Vrečar. Po neuradnih informacijah Večera se Pečjak in Vrečar naj ne bi strinjala z Olajevim vodenjem policije. Sodu naj bi izbilo dno dejstvo, da je Olaj odredil nadzor nad delom ljubljanske policijske uprave na protestih minuli petek. Nasprotovala pa naj bi tudi spremembam zakona o organiziranosti in delu v policiji, katerega besedilo je nedavno sprejela vlada.