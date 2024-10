Danes v Sloveniji generalni direktor IAEA

Rafael Mariano Grossi na obisk prihaja na povabilo predsednika vlade Roberta Goloba, s katerim se je najprej sestal na kratkem dvostranskem srečanju.

Prav zdaj poteka posvet o pomenu jedrske energije, teme so miroljubna raba jedrske energije, energetska varnost ter vloga jedrskih držav v boju proti podnebnim spremembam.

Po napovedih kabineta predsednika vlade bo dogodek priložnost za strokovno razpravo o pomenu jedrske energije ter za krepitev sodelovanja med Slovenijo in IAEA na področju jedrskih novogradenj in raziskav. Slovenija načrtuje gradnjo nove nuklearke v Krškem (JEK2), 24. novembra bo na temo projekta tudi posvetovalni referendum.

V nadaljevanju dneva se bo Argentinec na čelu IAEA udeležil okrogle mize, ki jo organizirajo študentski sveti ljubljanskih fakultet za gradbeništvo in geodezijo, strojništvo ter elektrotehniko v sodelovanju s kabinetom predsednika vlade. Grossi bo z mladimi po napovedih spregovoril o njihovih pogledih na jedrsko energijo.

Generalni direktor osrednjega mednarodnega organa na področju jedrske energije bo na koncu obiskal še Nuklearno elektrarno Krško.

Grossi je v intervjuju za portal 24ur.com dejal, da je ideja o posvetovalnem referendumu zelo dobra. "To je demokracija. Ljudem je dana možnost, da imajo svoj pogled, kar se mi zdi zelo pohvalno. Drugič, mislim, da so informacije zelo pomembne. In tretjič, verjamem, da je tudi za družbo zelo pomembno, da vidijo sodelovanje z IAEA. Zakaj? Ker je IAEA neodvisen glas, ki nima nobenega komercialnega interesa. Ne zastopamo podjetij. Samo to si želimo, da se miroljubna uporaba jedrske energije izvaja na dober način," je poudaril Grossi.